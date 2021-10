São Paulo: postos vizinhos têm a gasolina mais cara e mais barata

Os postos de combustível com gasolina mais barata e mais cara da cidade de São Paulo estão distantes a apenas 270 metros e estão localizados na avenida Angélica, na zona oeste do município.

De acordo com reportagem do R7, com a bandeira Ipiranga, o Auto Posto Hygienopolis Ltda., tinha, junto com outros dois estabelecimentos da capital, o valor mais em conta, de R$ 5,299. Do outro lado da rua, o Duque & Cia Ltda., da Petrobras, oferece o litro por R$ 6,699.

Em uma conta rápida, com R$ 100 de gasto, o consumidor colocava quatro litros a mais de gasolina comum se optasse por abastecer seu carro do outro lado da rua: 18,87 litros no mais barato ou 14,92 no mais caro.

