São Paulo pode ter calor recorde nesta tarde, com 33ºc de máxima prevista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/05/2024 - 13:36 Para compartilhar:

A cidade de São Paulo pode registrar calor recorde para um mês de maio nesta quinta-feira, 2, com máxima de 33°C prevista para o período da tarde, segundo a agência Climatempo, enquanto o Rio Grande do Sul é afetado pelas fortes chuvas.

A temperatura mais alta já registrada nesta época na capital paulista foi de 31,7°C, em 3 de maio de 2001. A série histórica teve início em 1943, quando começaram as medições regulares pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, na zona norte da cidade.

De acordo com a meteorologista Josélia Pegorim, a tarde de 1º de maio já foi uma das mais quentes já registradas em São Paulo – os termômetros marcaram 31,3°C.

Antes disso, a última vez que a cidade teve temperatura igual ou superior a 30°C foi em maio de 2010, também com a marca de 31,3°C.

A média considerada normal para este mês na capital é de 23,4°C, conforme cálculos do Inmet com base no período de 1991 a 2020.

Previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

– Sexta-feira: temperatura entre 20ºC e 31ºC;

– Sábado: entre 19ºC e 32ºC;

– Domingo: entre 20ºC e 31ºC.

A Defesa Civil Municipal mantém a cidade em estado de atenção para as temperaturas elevadas desde o dia 26 de abril.

A tendência de calor com baixos índices de umidade deve se manter nos próximos dias, com a permanência de um bloqueio atmosférico na região, informa o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.