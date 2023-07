São Paulo pode ter a reestreia de Pato em partida contra o Red Bull Bragantino no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 5:30 Compartilhe

Dois anos e 11 meses depois, Alexandre Pato pode voltar a atuar com a camisa do São Paulo. Oficializado como reforço da equipe do Morumbi em junho, o atacante está pronto para jogar pela primeira vez com Dorival Júnior neste domingo, contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, com transmissão da Globo.

Contratado após um período no São Paulo se recuperando de uma grave lesão ligamentar no joelho, sofrida quando ainda era jogador do Orlando City, Alexandre Pato treinou com o elenco durante pouco mais de um mês para se recondicionar fisicamente e ter condição para poder voltar a atuar. No período, sempre que foi questionado pela imprensa sobre o retorno do atleta, Dorival Júnior deixou claro que teria calma, paciência e elogiou a melhor de desempenho de Pato nos treinamentos.

Após a vitória do São Paulo no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o treinador foi questionado sobre a possibilidade de Pato atuar no fim de semana e foi direto ao explicar o que pensava em fazer. “O Alexandre (Pato) está começando a ser inserido. Espero que possa contar com ele o mais rápido possível. Talvez em Bragança (contra o Bragantino), ou talvez no jogo seguinte. Mas está aberta a possibilidade em Bragança”, explicou o técnico.

A grande quantidade de jogadores do ataque no departamento médico faz com que a possibilidade de Pato ser, ao menos, relacionado para a partida de domingo ser ainda maior. Além de Erison e Galoppo, que estão fora de ação nos últimos meses, Calleri e Luciano saíram no intervalo do jogo contra o Palmeiras por sentirem problemas físicos. Desta forma, o time do Morumbi passa a ter apenas Juan como atleta da função para formar o time titular.

Além dos problemas no ataque, Dorival Júnior terá que lidar com mais dúvidas para compor o time que irá até Bragança Paulista. O zagueiro Alan Franco foi mais um que deixou o jogo pela Copa do Brasil sentindo um problema físico e deve ser desfalque. Para formar a defesa, o técnico deve usar Diego Costa.

BRAGANTINO QUER MANTER A SÉRIE SEM DERROTAS

Contando todas as competições que o elenco principal disputa, o Red Bull Bragantino não foi derrotado nas últimas seis partidas. A arrancada fez o time se classificar de maneira direta para as oitavas de final da Sul-Americana e subiu para a quinta colocação do Brasileirão, com 23 pontos.

Para o jogo deste domingo, o time do interior paulista aposta em mais uma boa atuação de Eduardo Sasha. Recém contratado pela equipe, o jogador vive grande fase com sete gols nos últimos cinco jogos e foi o responsável pela vitória na última rodada do Brasileirão contra o Corinthians, por 1 a 0.

