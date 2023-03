Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 19/03/2023 - 4:00 Compartilhe







No dia 27 de março, na sede da Conmebol no Paraguai, o São Paulo finalmente conhecerá os seus primeiros adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana, onde deve estrear no dia 5 de abril. Entre possíveis confrontos, existe a chance do Tricolor encarar equipes que enfrentou em alguns títulos continentais que conquistou no passado.

Uma das possibilidades é o Newell’s Old Boys, da Argentina. Por ter chego na final da Copa Sul-Americana em 2022, o Tricolor está no pote um. O Newell´s Old Boys está no pote dois. E foi em um duelo entre as duas equipes que o clube do Morumbi conquistou sua primeira Copa Libertadores, em 1992.

No jogo de ida, a equipe argentina venceu o São Paulo por 1 a 0. No duelo de volta, o resultado se repetiu, dessa vez em favor ao Tricolor. Assim, no estádio do Morumbi, a decisão ficou nas penalidades. A equipe liderada por Telê Santana foi campeã.

Mas não é somente este reencontro que pode acontecer na fase de grupos do continental. No pote 4, o São Paulo ainda tem chance de enfrentar o Tigre, também da Argentina. O duelo entre as duas equipes marcou o último título de maior porte do Tricolor, em 2012. No caso, a própria Copa Sul-Americana.

O primeiro jogo aconteceu na Bombonera, terminando empatado por 0 a 0. O segundo, no estádio do Morumbi. Naquela partida, o duelo durou apenas 45 minutos. O Tricolor estava na frente do placar, vencendo por 2 a 0, entretanto, uma briga envolvendo jogadores da equipe adversária e seguranças do São Paulo começou a esquentar o clima. O Tigre sequer voltou do intervalo, e assim, o São Paulo foi campeão.





Inclusive, alguns torcedores acreditam fielmente na ‘maldição do Tigre’. Para eles, o jogo ‘não terminado’ é um dos responsáveis pelo jejum de títulos do São Paulo em competições maiores, e assim, esta só seria rompida quando os dois times se enfrentassem mais uma vez e jogassem os 90 minutos. Para aqueles que acreditam em misticismos, há a esperança disso finalmente acontecer.

Até estrear na Copa Sul-Americana, o São Paulo terá praticamente um mês de preparo. Isso porque, como foi eliminado de forma precoce no Campeonato Paulista, terá um bom tempo ‘livre de compromissos’ pela frente.





Veja a divisão dos potes da Copa Sul-Americana:

Pote 1: São Paulo (Brasil), Santos (Brasil), Peñarol (Uruguai), LDU (Equador), Estudiantes (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Emelec (Equador) e Santa Fé (Colômbia)

Pote 2: Botafogo (Brasil), Red Bull Bragantino (Brasil), Guaraní (Paraguai), Universitario (Peru), Tolima (Colômbia) ,Newell’s Old Boys (Argentina), Defensa y Justicia (Argentina) e Palestino (Chile)

Pote 3: América-MG (Brasil), Goiás (Brasil), Blooming (Bolívia), César Vallejo (Peru), Oriente Petrolero (Bolívia), Danubio (Uruguai), Tigre (Argentina) e Estudiantes de Mérida (Venezuela)

Pote 4: Fortaleza (Brasil), Gimnasia y Esgrima (Argentina), Tacuary (Paraguai), Puerto Cabello (Venezuela), Audax Italiano (Chile), Magallanes (Chile), Millonarios (Colômbia) e Huracán (Argentina)

