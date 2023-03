Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 20/03/2023 - 4:00 Compartilhe







O São Paulo tem a chance de lucrar uma quantia milionária ainda nas primeiras partidas da Copa Sul-Americana, graças à certas mudanças realizadas pela Conmebol no regulamento deste ano.

A entidade decidiu que, a cada partida vencida, a equipe lucrará o valor de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 527 mil na cotação atual). Ou seja, se o Tricolor vencer os seis primeiros jogos do continental, pode lucrar até US$ 600 mil (cerca de R$ 3,16 milhões na cotação atual) só com as vitórias.

Pensando em metas orçamentárias, o São Paulo colocou duas finais como objetivo: do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana. Eliminado nas quartas de finais do Estadual, saiu em desvantagem e perdeu a chance de conquistar cerca de R$ 7 milhões. Se vencer os jogos da fase de grupos e conseguir este valor cheio, ‘alivia’ uma parte do prejuízo.

Finalista da Sul-Americana em 2022, quando perdeu a chance de ser campeão ao ser derrotado pelo Independiente Del Valle, o Tricolor arrecadou cerca de R$ 25 milhões, embolsados nas fases anteriores.

A Conmebol definiu que a competição terá um aumento de 30% em premiações em relação ao ano passado. Ao todo, cerca de US$ 77,8 milhões (aproximadamente R$ 410 milhões na cotação atual) serão distribuídos aos participantes. Ou seja, se o São Paulo repetir o feito do último ano, poderá lucrar mais ainda.





No dia 27 de março, na sede da Conmebol no Paraguai, o São Paulo finalmente conhecerá os seus primeiros adversários na fase de grupos da Copa Sul-Americana, onde deve estrear no dia 5 de abril.



