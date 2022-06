São Paulo perde pênalti e chance de liderança em empate com o Avaí

Em partida disputada no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, Avaí e São Paulo empataram em 1 a 1, resultado que não permitiu que o Tricolor paulista fosse alçado – mesmo que momentaneamente – à condição de líder da Série A do Campeonato Brasileiro. O time do Morumbi – que perdeu um pênalti cobrado pelo argentino Calleri, artilheiro do campeonato – foi a 14 pontos (teria 16 com a vitória, e ficaria à frente de todos os adversários até a conclusão de Atlético-GO x Corinthians). O Avaí, por sua vez, fica com 11 pontos, na 12ª posição.

O curioso é que o gol tricolor na partida foi marcado justamente de pênalti. No fim do primeiro tempo, a arbitragem marcou penalidade em toque de mão de Arthur Chaves dentro da área. Reinaldo cobrou com perfeição, no ângulo direito de Vladimir, abrindo o placar aos 48 minutos.

No início do segundo tempo, Arthur Chaves cometeu novo pênalti. Desta vez, Calleri, autor de oito gols na competição, foi para a cobrança, mas acabou chutando por cima do gol.

Aos vinte minutos, veio o empate do Avaí. Eduardo chutou de longe, Jandrei espalmou para a frente e Muriqui marcou no rebote, dando números finais à partida.

Na próxima rodada, a equipe catarinense visita o Atlético Goianiense, na quarta-feira (8). No dia seguinte, o São Paulo encara o Coritiba, fora de casa.

Ceará 1 x 1 Coritiba

A equipe paranaense foi outra que deixou de subir posições ao ficar no empate por 1 a 1. Porém, pode considerar um bom resultado por ter saído atrás do placar diante do Ceará, no Estádio Castelão, em Fortaleza. O Vozão saiu na frente com gol do colombiano Mendoza, que foi lançado ainda na defesa, aplicou um drible de corpo no adversário e disparou até finalizar cruzado para bater Alex Muralha, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, aos 39, o argentino Adrian Martínez recebeu dentro da área e teve tranquilidade para tocar por cima do goleiro João Ricardo para empatar.

O Coxa foi aos mesmos 14 pontos do São Paulo, na quarta posição. Já o Ceará foi a 10 pontos, em 15º e tem como próximo compromisso o duelo com o América-MG, na quarta-feira (8), em Belo Horizonte.

Athletico e Santos fazem jogo equilibrado

Em Curitiba, Athletico Paranaense e Santos mediram forças na Arena da Baixada e proporcionaram um bom espetáculo no empate por 2 a 2. O Santos saiu na frente com o jovem Marcos Leonardo, de 19 anos, marcando de cabeça logo aos 11 minutos de jogo. Ainda na primeira etapa, aos 42, Pablo aproveitou passe de Pedro Rocha para igualar.

No segundo tempo, o atacante Léo Baptistão, do Santos, acabou marcando gol contra para o adversário, ao desviar de cabeça uma falta cobrada por Terans aos 10 minutos. Aos 18, brilhou novamente a estrela de Marcos Leonardo para empatar o jogo outra vez.

Com o resultado, as equipes seguem coladas na classificação. O Athletico foi a 13 pontos, em sétimo, enquanto o Santos soma 12, em oitavo. Na próxima rodada, ambas as equipes entram em campo na quarta (8): o Furacão visita o Juventude em Caxias do Sul e o Santos recebe o Internacional na Vila Belmiro.