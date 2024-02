São Paulo perde dupla de zaga titular e inscreve jogador lesionado para sequência do Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/02/2024 - 22:13 Para compartilhar:

Apesar de manter a lidrança do Grupo D, com 14 pontos, após o empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, o São Paulo enfrenta complicações para a sequência do Campeonato Paulista. O time perdeu sua dupla de zaga titular para o próximo compromisso pelo estadual. Arboleda e Diego Costa estão suspensos e não enfrentam o Guarani, no domingo, às 18h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, pela 10ª rodada da competição.

Arboleda foi expulso e Diego Costa recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o time de Bragança Paulista, neste sábado, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Com isso, não estarão à disposição do técnico Thiago Carpini para encarar o time campineiro.

O zagueiro paralisou o ataque do Red Bull Bragantino com falta dura e era último jogador antes do goleiro Rafael, mas o árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araujo só deu o cartão vermelho após consultar o VAR. Na sequência do lance, o atacante Helinho, do adversário, também foi expulso por reclamar da marcação antes do veredito final.

Sem sua dupla de zaga titular, o técnico Thiago Carpini agora deve utilizar Alan Franco e Ferraresi. Os dois chegaram a ser titulares na vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, em casa.

Contudo, a dor de cabeça do treinador pode ser maior para a sequência do campeonato. No último dia de inscrições para a fase de grupos, o tricolor não registrou reforços – apenas o meia Rodrigo Nestor foi registrado no torneio, mas jogador entrou nas vagas de atletas formados no clube.

Porém, Nestor fez uma cirurgia no joelho esquerdo em novembro, para corrigir uma lesão no menisco e no ligamento colateral medial, e é pouco provável que o atleta possa atuar nos próximos jogos antes dos mata-matas. Além dele, o clube também inscreveu o senegalês Iba Ly, do sub-20, que ainda não estreou no profissional.

Com as ausências e poucas opções disponíveis, o São Paulo completa sua lista com os 26 jogadores permitidos, deixando duas vagas em aberto para possíveis contratações na próxima janela de inscrições em março. O clube está em busca de um atacante, um lateral-esquerdo e um zagueiro canhoto para reforçar o elenco.

