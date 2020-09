São Paulo perde de 4 a 2 para LDU e se complica na Libertadores

A LDU venceu o São Paulo por 4 a 2 nesta terça-feira em Quito e lidera o Grupo D da Copa Libertadores-2020 após a quarta rodada.

O primeiro tempo foi suficiente para que o time da capital equatoriana encaminhasse a vitória com gols de Cristian Martínez, aos 21 minutos e dois de Jhojan Julio (36 e 45+1). O quarto gol foi marcado por Billy Arce no segundo tempo (76 minutos).

Pelo tricolor paulista, que havia vencido o jogo de ida por 3 a 0, descontaram Brenner (60) e Santiago Tréllez (82).

A LDU lidera o Grupo D com 9 pontos e ficou à beira das oitavas de final da Libertadores, torneio que conquistou em 2008.

O River Plate, que também nesta terça goleou o peruano Deportivo Binacional por 6 a 0, é o segundo colocado com 7 pontos e o São Paulo vem em terceiro, com 4. O Deportivo Binacional é o último com 3 pontos.

– 3 a 0 só no primeiro tempo –

O São Paulo começou bem, propondo o jogo e assumindo os espaços e a posse de bola durante os primeiros 20 minutos da partida.

Organizado e tomando todas as saídas possíveis do time local, a equipe paulista se defendeu no campo de ataque.

A proposta ofensiva dos visitantes passava principalmente por Hernanes e Igor pela direita procurando o atacante Pablo, que teve a primeira chance logo aos 5 minutos.

A LDU não soube como lidar com a estratégia do técnico Fernando Diniz, mas na primeira oportunidade de presença na área adversária puniu a equipe brasileira com um gol.

O próprio Martínez Borja armou a jogada se apoiando no atacante Christian Cruz, que avançou e cruzou para o colombiano cabecear por cima do goleiro brasileiro Volpi.

A LDU se acomodou na mesma dinâmica e deu a iniciativa ao rival para tentar surpreendê-lo no contra-ataque.

Na única jogada de alta pressão do time da casa sobre os zagueiros brasileiros, Adolfo Muñoz pressionou Hernanes e roubou uma bola que foi tocada para Julio, que com um giro se ajeitou para marcar o segundo gol aos 36 minutos.

O terceiro tento não demorou a sair, com o mesmo roteiro. Os paulistas no campo adversários, roubo da bola e saída rápida da LDU em três toques entre Matías Sunino, Ezequel Piovi para deixar Julio concluir e comemorar pela segunda vez.

– São Paulo tenta reagir –

O São Paulo partiu para cima determinado a descontar. Hernanes e Sara levaram perigo à meta do time de Quito com um chute que bateu na trave e o goleiro Adrián Gabbarini defendeu.

Uma distração da relaxada defesa do time da casa permitiu que Brenner diminuísse para o São Paulo (66).

O técnico uruguaio Pablo Repetto renovou o meio de campo e pediu para que sua equipe tocasse mais a bola para reduzir o ritmo.

Em meio a esse controle, Arce encontrou espaço para chutar de fora da área e colocar a bola no ângulo alto de Volpi para fazer 4 a 1.

Mas o São Paulo não desistiu e o recém-chegado Tréllez, em jogada individual, marcou o segundo e último de seu time, diminuindo e fechando o placar em 4 a 2 (81). E não houve tempo para mais nada.

A LDU vai receber o Binacional no dia 29 de setembro e o tricolor paulista viaja para enfrentar o River Plate um dia depois, pela quinta rodada da chave.

