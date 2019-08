São Paulo passa a sediar Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Pela primeira vez, a sede do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro será a cidade de São Paulo. O evento, que está na 18ª edição, ocorre hoje (14) no Theatro Municipal. Essa é a maior premiação e uma das principais do cinema nacional. Nas últimas 17 edições, o evento ocorreu no Rio de Janeiro. Em 2020, o Grande Prêmio ocorrerá na Sala São Paulo, novamente na capital paulista.

“A difusão do audiovisual é um dos movimentos estratégicos do programa São Paulo Capital da Cultura, da prefeitura de São Paulo. A vinda do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro para nossa cidade é muito importante nesse contexto, pois dá visibilidade às ações da nossa Spcine e simboliza com clareza São Paulo como a capital da cultura”, destacou o secretário Municipal de Cultura de São Paulo, Alexandre Youssef.

De acordo com a Academia Brasileira de Cinema (ABC), organizadora do prêmio, a mudança se deu por conta de uma articulação envolvendo a empresa de cinema e audiovisual de São Paulo (Spcine), a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado.

Depois de ser sediado na capital paulista, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro passará a ser itinerante. “Nosso desejo é estar mais perto dos profissionais do setor, em âmbito nacional, para celebrar a diversidade da nossa indústria não só no eixo Rio-São Paulo como em todo o país”, disse o presidente da ABC, Jorge Peregrino.

Os premiados em 30 categorias, que receberão o Troféu Grande Otelo, serão anunciados durante a cerimônia. O campeão de indicações foi Chacrinha: O Velho Guerreiro, dirigido por Andrucha Waddington, que disputa o prêmio em 12 categorias. O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues, tem dez indicações, seguido por Benzinho, de Gustavo Pizzi, com nove.