São Paulo oficializa contratação do atacante Ferreira, ex-Grêmio

A direção do São Paulo oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Ferreira. São-paulino desde a infância, o jogador deixou o Grêmio para assinar com o clube do coração até 31 de dezembro de 2027. O time paulista deve desembolsar 1,5 milhão de euros, cerca de R$ 8 milhões, pelo câmbio atual, por 35% dos direitos econômicos do atleta de 26 anos.

“O São Paulo é o meu time de infância e jogar aqui é o meu sonho desde criança. E, hoje, é gratificante estar aqui. É uma felicidade enorme. Desde o início, eu falei que o meu desejo era jogar no São Paulo”, comemorou o jogador, já aprovado nos exames médicos no CT da Barra Funda.

Ferreira, que costuma atuar pela ponta esquerda, foi formado na base do Grêmio. Em 2016, foi integrado ao time principal do clube gaúcho. Até o ano de 2019, ele foi emprestado para diferentes clubes menores do Rio Grande do Sul e do Paraná, até voltar ao Grêmio em 2019, quando se firmou na equipe. Ele tinha contrato até o fim de 2024.

Ferreirinha, como também é conhecido, disputou 40 jogos pelo Grêmio na temporada passada. Foram sete gols e seis assistências. Destas 40 partidas, ele foi titular em 13 por diferentes competições.

O acerto entre o jogador e o clube paulista já era esperado nos últimos dias. “O Ferreira é um desejo antigo do São Paulo. Ele já era monitorado pelo nosso departamento. É um jogador de muita qualidade, que vai contribuir bastante para o nosso elenco. Para completar, é um são-paulino raiz”, declarou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

O diretor de futebol, Carlos Belmonte, também celebrou o acerto. “Ter o Ferreira jogando pelo São Paulo era um desejo nosso desde que assumimos. Nós, inclusive, tentamos trazê-lo para cá em outras oportunidades. É um atleta de características que vão agregar muito ao nosso elenco. Além disso, ele demonstrou muita vontade de defender nossa camisa, o que é importante. Estamos muito felizes com a chegada dele”, comentou.

