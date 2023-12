São Paulo oficializa ampliação de contrato de Weliington Rato até o final de 2026

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2023 - 14:52 Para compartilhar:

O São Paulo oficializou nesta quinta-feira a renovação de contrato do meia-atacante Wellington Rato, que já tinha compromisso firmado com o clube até o fim de 2025, mas assinou um novo vínculo válido até 31 de dezembro de 2026. O jogador de 31 anos foi peça importante para Dorival Júnior ao longo da temporada e teve como momento marcante o gol e a assistência anotados na vitória por 2 a 0 sobre o rival Corinthians, na rodada de volta da semifinal da Copa do Brasil.

“Estou muito feliz com esta renovação. Jogar no São Paulo é a realização de um sonho, como falei na minha chegada ao clube. Este foi o ano da minha afirmação, e fomos coroados com o título. E que 2024 seja ainda melhor para nós e para a nossa torcida”, afirmou. “É motivo de grande alegria para nós da diretoria poder renovar com o Wellington Rato até 2026. Ele é um grande jogador e foi decisivo em vários jogos durante a temporada, principalmente pelo profissional que é”, acrescentou o presidente Julio Casares.

Wellington Rato deu dez passes para gols em 2023 e balançou as redes cinco vezes. Ele foi contratado pelo no início desta temporada, após se destacar pelo Atlético-GO no ano anterior, e se tornou um jogador bastante útil para o time tricolor. Não à toa, é o terceiro atleta com mais jogos neste, com 64 aparições, atrás apenas de Luciano, com 65, e Rafael, com 66.

Além do gol e do passe contra o Corinthians, se destacou em outras partidas da campanha vitoriosa da Copa do Brasil, como na vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, na qual balançou a rede, e na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, jogo em que teve outra assistência. Além de Rato, o São Paulo já acertou a renovação de Lucas Beraldo, que firmou novo contrato válido até 2028. O principal objetivo, agora, é renovar com Lucas Moura, cujo vínculo termina ao fim deste mês.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias