São Paulo não supera apatia contra o Cruzeiro, faz jogo pobre e empata de novo

O São Paulo empatou o terceiro jogo seguido neste início de Campeonato Brasileiro neste domingo. Diante de um Cruzeiro vacilante, a equipe tricolor ficou no 1 a 1, no MorumBis. Ao fim do duelo, os donos da casa ouviram vaias vindas das arquibancadas. A diretoria são-paulina afirma que não fará mudanças no comando técnico e que Luis Zubeldía permanece.

A atuação do São Paulo não fugiu do que se esperava. O time repetiu a performance apática dos últimos jogos. Sem soluções no meio-campo, um dos raros pontos positivos foi Ferreirinha, decisivo novamente. Com importantes desfalques é normal que o time caia de rendimento, mas o cenário tricolor é preocupante, porque nem mesmo quando conta com os principais atletas o time aponta para um bom caminho.

O São Paulo estará em campo novamente na quarta-feira no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio. O jogo com o Botafogo está agendado para 18h30. O Cruzeiro, por sua vez, encara o Bahia, na quinta, às 21h30, no Mineirão.

O início de jogo foi bastante difícil para o São Paulo. Quando ficavam com a bola nos pés, os jogadores tricolores não encontravam boas opções de passe e mal conseguiam ultrapassar a linha de meio-campo. O Cruzeiro, porém, não soube aproveitar o bom momento e deu pouco trabalho para o goleiro Rafael.

O duelo não teve emoções ao longo do primeiro tempo, a não ser em momentos de erros da arbitragem e decisões confusas, como ao cancelar uma cobrança de escanteio para o Cruzeiro após levar a mão ao ouvido em um gesto que normalmente significa comunicação com o VAR ou negar um pênalti após o jogador do São Paulo colocar a mão na bola dentro da grande área. O juiz pernambucano foi o personagem central de uma partida desanimadora.

O segundo tempo deu indício de que seria um espelho do que foi a primeira parte, mas após o Cruzeiro mostrar mais ímpeto foi o São Paulo quem abriu o placar aos sete minutos. Em jogada rápida do lado direito tramada por Lucas Ferreira, Cédric cruzou na medida para Ferreirinha cabecear sem chances para o goleiro Cássio.

O Cruzeiro manteve a estratégia e intensificou sua pressão no campo de ataque após levar o gol. Villalba acertou o travessão em um cabeceio. O método trouxe resultado. Em cobrança de escanteio, aos 19, Kaiki escorou de cabeça para a pequena área e Kaio Jorge completou para deixar tudo igual no placar.

A partida ficou mais nivelada, com as duas equipes encontrando oportunidades esporádicas no ataque. O torcedor são-paulino mostrou descontentamento quando a comissão técnica decidiu sacar Ferreirinha (o artilheiro tricolor da semana) para colocar Ryan Francisco. No jogo com o Alianza Lima, o time sofreu o empate após a saída do atacante. Nenhuma alteração renovou a criatividade e ambição das equipes e a partida terminou empatada.

Ficha técnica São Paulo 1 x Cruzeiro

SÃO PAULO – Rafael; Cédric, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Alisson (Bobadilla), Marcos Antônio e Lucas Ferreira; Luciano (Matheus Alves), André Silva e Ferreirinha (Ryan Francisco). Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).

CRUZEIRO – Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace) e Christian (Dudu); Matheus Pereira (Eduardo), Kaio Jorge (Lautaro Díaz) e Wanderson (Marquinhos). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS – Ferreirinha, aos 7, Kaio Jorge, aos 19 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Alisson, Enzo Díaz, Matheus Alves, André Silva, Marcos Antônio, Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira, Kaio Jorge e Kaiki.

ÁRBITRO – Rodrigo Pereira de Lima (Fifa-PE).

RENDA – R$ 1.834.528,00.

PÚBLICO – 37.566 torcedores.

LOCAL – MorumBis, em São Paulo (SP).