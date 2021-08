São Paulo mantém invencibilidade na Arena da Baixada; veja o retrospecto Tricolor não perde no estádio desde 2018, com três vitórias e um empate. Equipe venceu o Furacão por 2 a 1 neste sábado e aumentou a série invicta no estádio paranaense

O São Paulo manteve um retrospecto positivo nos últimos três anos contra o Athletico-PR na Arena da Baixada. Com a vitória sobre o Furacão neste sábado por 2 a 1, o Tricolor se recuperou no Campeonato Brasileiro e saiu da zona de rebaixamento, estando na 16ª posião, com 15 pontos.

A última derrota do Tricolor jogando no estádio paranaense foi em abril de 2018, pela quarta fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o São Paulo foi derrotado 2 a 1 e deu adeus ao mata-mata nacional. Porém, nesse mesmo ano começou a série invicta do clube do Morumbi contra o Furacão fora de casa.

Os times voltaram a se encontrar no Campeonato Brasileiro e o São Paulo venceu por 1 a 0, com gol de Nenê. Um ano depois, em 2019, nova vitória do Tricolor pelo placar mínimo, com tento marcado por Vitor Bueno. Já no Brasileiro de 2020, um empate por 1 a 1, com gol de Tchê Tchê, manteve essa fase invicta. Agora, mais uma vitória, desta vez por 2 a 1, com gois gols de Pablo, ex-Athletico-PR.

Agora, o clube do Morumbi quer usar esse fator positivo para conseguir voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, o que não acontece desde o dia 10 de julho, quando ganhou do Bahia por 1 a 0, no Morumbi.

SÉRIE INVICTA DO SÃO PAULO NA ARENA DA BAIXADA

09/06/2018: Athletico- PR 0-1 São Paulo – Nenê – Campeonato Brasileiro

​21/08/2019: Athletico- PR 0-1 São Paulo – Vitor Bueno – Campeonato Brasileiro

17/01/2021: Athletico- PR 1-1 São Paulo – Renato Kayzer (ATH) e Tchê Tchê (SAO) – Campeonato Brasileiro

07/0/2021: Athletico-PR 1 x 2 São Paulo – Renato Kayzer (ATH) e Pablo (2) (SAO)

