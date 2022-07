São Paulo lida com um time completo de baixas e joga para se superar no Sul

O São Paulo tem como obstáculo principal em seu caminho para deslanchar no Brasileirão os desfalques. Nesta quarta-feira, às 20h30, duela com o Inter no Beira-Rio, pela 18ª rodada, sem um time inteiro. Rogério Ceni está impedido de usar 11 atletas, entre lesionados e suspensos.

As novas baixas são Jandrei e Léo. O goleiro se recupera de uma pancada nas costas sofrida no jogo contra o Fluminense, duelo em que o zagueiro sentiu um edema. Eles se juntam a Miranda, Arboleda, Reinaldo, Luan, Caio, André Anderson e Alissos, todos no departamento médico.

Além disso, Patrick e Calleri, dupla de ataque responsável por 12 dos 22 gols do São Paulo no torneio, estão suspensos. A equipe, portanto, joga no Sul esfacelada diante de tantas baixas. “Ainda tem os jogadores que estão em uma sequência e podem estourar. Nem o sistema tático eu escolho mais. Escolho o que tenho e não o que eu quero. Nem é mais o que acho do adversário e sim do meu time”, reclamou Ceni, pessimista e preocupado com a possibilidade de perder mais atletas em virtude da maratona de jogos.

Por outro lado, Marcos Guilherme passa a ser alternativa. O atacante foi regularizado e estará no banco de reservas pela primeira vez desde que acertou seu retorno ao clube do Morumbi depois de quatro anos.

“Chego em novo momento. A equipe disputa três competições, hoje tem ideia de jogo clara. O que o São Paulo precisar de mim, estou à disposição. É um sonho meu ser campeão no clube”, afirmou o meia-atacante de 26 anos.

O São Paulo tem 24 pontos e ocupa o nono posto. A missão no Sul é ganhar para se aproximar dos líderes da competição e, além disso, tirar pontos justamente de um desses times que brigam pelo topo, uma vez que o Inter soma 29 e é o quarto colocado.

Invicto há quatro jogos no Brasileirão, o Inter conta com a volta de Wanderson, recuperado de lesão muscular. É improvável, porém, que o atacante comece entre os titulares.

Taison e Alan Patrick ainda são baixas, bem como Bustos e Renê.