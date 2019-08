São Paulo lança a sua terceira camisa, azul celeste, em homenagem ao Uruguai

O São Paulo lançou na noite desta quinta-feira a sua terceira camisa, que ganhou a cor azul celeste em homenagem ao Uruguai. O evento aconteceu no Morumbi e contou com as presenças dos ex-jogadores uruguaios Diego Lugano e Dario Pereyra. Os shorts e os meiões deste conjunto são pretos.

O novo uniforme será estreado neste domingo, na partida contra o Ceará, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A ideia é que o time tricolor utilize o modelo em dez partidas da equipe.

Lugano, que atualmente é diretor de relações institucionais do São Paulo, virou “modelo” no evento desta quinta-feira e apresentou a camisa ao público no Morumbi. “Para mim é uma emoção diferente, porque é uma homenagem ao meu país. Que essa camisa possa nos dar muita alegria e dinheiro, porque estamos precisando”, brincou o ex-zagueiro e hoje dirigente tricolor.

O São Paulo ainda fará nesta sexta-feira um outro lançamento do terceiro uniforme. O evento acontecerá no Shopping Eldorado e terá a presença o lateral-direito espanhol Juanfran.

A nova camisa são-paulina estará disponível em venda exclusiva a partir do dia 17 de agosto, pelo site www.adidas.com.br/sao_paulo, lojas próprias e lojas oficiais do clube. Os valores do uniforme são de R$249,99 (masculino e feminino) e R$229,99 (infantil).