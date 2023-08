São Paulo jogou a 200 quilômetros por hora e nós a 20″, lamenta Luxemburgo após queda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 22:43 Compartilhe

O técnico Vanderlei Luxemburgo considerou justa a vitória por 2 a 0 do São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O treinador destacou a postura e a intensidade do adversário.

“O São Paulo entrou 200 quilômetros por hora e nós apenas 20 quilômetros. O São Paulo jogou melhor, teve mais qualidade, finalizou mais, então não podemos tirar o mérito do adversário. Se for para encontrar um vulpado, pode dizer que fui eu”, disse o treinador corintiano, que justificou a entrada de Rojas apenas no segundo tempo e não utilização de Moscardo.

“O Rojas estava muito tempo sem jogar e sentiu um problema no primeiro lance. E se eu coloco ele no primeiro tempo? Já o Moscardo não me deixou com segurança após a participação dele no jogo com o Coritiba”, disse Luxemburgo, que viu o Corinthians perder novamente após 11 jogos sem derrota.

O Corinthians volta a jogar no sábado, às 21 horas, no Mineirão, diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, competição na qual é o 14º colocado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias