São Paulo joga pior que o Velo Clube, que é valente e busca o empate pelo Paulistão

O São Paulo encerrou a passagem por Brasília com vaias e um empate por 3 a 3 com o Velo Clube, em duelo que não acontecia desde 1979. O empate do time de Rio Claro nos acréscimos impediu que o time tricolor garantisse a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Os visitantes, aliás, jogaram melhor e não seria injusto que terminassem com a vitória.

Luis Zubeldía, questionado por torcedores, mandou os titulares a campo, com exceção do goleiro Rafael. Luciano, voltando de suspensão, marcou duas vezes e assumiu a artilharia do São Paulo em 2025, com quatro gols. O Velo Clube fez com Sillas, Daniel Amorim e Jefferson Nem.

Os são-paulinos voltam a campo no domingo, pelo Choque-Rei, às 18h30, no Allianz Parque. Já o Velo Clube encara a Inter de Limeira, no mesmo dia. Os dois e o Água Santa têm seis pontos cada, mas a equipe de Rio Claro fica fora da zona de rebaixamento por ter melhor saldo de gols.

O Velo Clube não se importou com a necessidade do São Paulo em voltar a vencer após dois jogos. A exemplo da Inter de Limeira, o técnico Guilherme Alves montou uma linha defensiva com cinco jogadores, mas que aproveitava saídas para o ataque pelos lados. A primeira finalização do jogo foi do time de Rio Claro.

Os são-paulinos tinham dificuldades na área adversária. Quando o passe entrava, não havia definição. Durante todo o primeiro tempo, Calleri apareceu mais fora da área, na construção, do que finalizando, já que Lucas Moura esteve apagado.

Com o andar da primeira etapa, os espaços apareceram mais. Aos 24 minutos, Luciano tabelou com Enzo Díaz e bateu da entrada da área para abrir o placar. Ainda assim, o equilíbrio continuou.

O São Paulo demonstrava nervosismo, com erros no ataque, deixando de ampliar. O Velo Clube não se intimidou e respondeu. Aos 33 minutos, Léo Santos cruzou pela esquerda e achou Sillas. O meia superou a marcação de Enzo Díaz e empatou de cabeça.

Embalado, o time de Rio Claro não estava satisfeito com a igualdade. Daniel Amorim recebeu belo lançamento e quase virou, obrigando Jandrei a se esticar para salvar.

Foi em um lançamento longo que o São Paulo pegou a defesa adversária desprevenida. Calleri se deu melhor que Júlio Vaz na disputa pela bola e passou para Luciano marcar o segundo e colocar o São Paulo na frente novamente. Com três assistências, o argentino lidera a estatística entre o são-paulinos na temporada.

A volta para a segunda etapa mostrou a manutenção de uma valentia do Velo Clube. Apesar de estar entre os últimos times na classificação geral, a equipe demonstrou qualidades e dificultou a noite são-paulina.

O São Paulo esteve apático e não reagia à marcação alta do Velo Clube. O técnico Guilherme Alves tirou um dos três zagueiros e mandou a equipe para cima.

Aos 28 minutos, Daniel Amorim recebeu na entrada da área e girou sobre a marcação. O camisa 9 acertou um belo chute para igualar novamente, sem chances para Jandrei.

O Velo Clube era melhor, mas tomou um banho de água fria aos 35 minutos. Patryck foi lançado na esquerda e cruzou para André Silva empurrar para a rede. Após três minutos de análise do VAR, para checar possível impedimento, o gol foi confirmado.

Jandrei salvou o São Paulo mais uma vez após um chute à queima-roupa de Daniel Amorim. Mas a resiliência do Velo Clube foi implacável. O time conquistou o empate pela terceira vez no jogo nos acréscimos, em chute cruzado de Jefferson Nem.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 3 X 3 VELO CLUBE

SÃO PAULO – Jandrei; Cédric (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Patryck); Pablo Maia (Bobadilla), Alisson, Lucas e Oscar; Luciano (Igor Vinícius) e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

VELO CLUBE – Pablo; Rafael Ribeiro, Júlio Vaz (Pedro Cacho) e Gabriel Mancha; Carlos Manuel, Léo Baiano, Pedro Favela (Lucas Duni), Silas (Vinícius Leite), Jefferson Nem e Léo Campos; Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves.

GOLS – Luciano, aos 24 e aos 43, e Sillas, aos 33 do primeiro tempo; Daniel Amorim, aos 28, André Silva, aos 35, e Jefferson Nem, aos 46 do segundo tempo.

ÁRBITRA – Marianna Nanni Batalha (SP).

CARTÕES AMARELOS – Enzo Díaz (São Paulo) e Rafael Ribeiro (Velo Clube).

PÚBLICO – Não divulgado.

RENDA – Não divulgada.

LOCAL – Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.