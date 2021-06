São Paulo já ultrapassou R$ 4 mi de premiação na Copa do Brasil Classificação sobre o 4 de Julho fez o Tricolor embolsar mais R$ 2,7 milhões. Equipe já tinha recebido R$ 1,7 mi pela disputa da terceira fase do mata-mata nacional

O São Paulo vê a Copa do Brasil como uma competição em que pode conquistar mais um título na temporada e também uma forma de encher os cofres do clube. Tanto que a equipe já embolsou cerca de R$ 4,4 milhões desde o começo da disputa.

Depois da vitória sobre o 4 de Julho-PI e a consequente classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo recebeu mais R$ 2,7 milhões. Vale lembrar que o clube já tinha embolsado R$ 1,7 mi somente pela disputa da terceira fase do torneio.

Além da busca pelo título, o único dos grandes troféus que o São Paulo não tem, a premiação da Copa do Brasil também é levado em conta até por causa da crise financeira em que o clube está. O torneio pode render até R$ 71 milhões ao clube em caso de título. A cada fase, as premiações aumentam.

Nas quartas de final, R$ 3,45 milhões são repassados aos clubes que disputa. A semifinal paga R$ 7,3 milhões. Caso o São Paulo chegue à final, irá receber R$ 23 milhões se for vice-campeão, ou R$ 56 milhões se for o vencedor do troféu.

VEJA AS PREMIAÇÕES DA COPA DO BRASIL

Terceira Fase: R$ 1,7 milhões

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Semifinais: R$ 7,3 milhões

Vice-campeão: R$ 23 milhões

Campeão: R$ 56 milhões

