São Paulo, Internacional e Botafogo confirmam favoritismo e avançam na Copinha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/01/2023 - 23:53 Compartilhe

Os cinco últimos classificados para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram conhecidos na noite desta sexta-feira. São Paulo, Internacional e Botafogo confirmaram o favoritismo e avançaram, seguindo vivos na briga pelo tão sonhado título.





No estádio Bento de Abreu, em Marília, onde está desde a primeira fase, o São Paulo venceu o Retrô-PE, por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Talles Wander, de pênalti, nos primeiros minutos do segundo tempo. Agora, na terceira fase, o São Paulo terá o América-MG pela frente.

Mais cedo, o Internacional não teve problemas para passar pelo Aster Brasil-ES, vencendo por 4 a 2. Os gols do Internacional foram anotados por Vinícius, Tortello duas vezes e Ryan, enquanto Dieguinho e Acácio descontaram para os capixabas. Já o Botafogo superou o Lemense, por 2 a 0, mesmo jogando na casa do adversário. Após um primeiro tempo muito equilibrado, o time carioca marcou dois gols no segundo tempo, ambos com Sapata. Os paulistas Red Bull Bragantino e SKA Brasil também avançaram.

Confira os resultados da noite de sexta-feira:





Botafogo 2 x 0 Lemense-SP

Ska Brasil-SP 1 x 0 Oeste

Red Bull Bragantino 5 x 0 São Carlos

Internacional 4 x 2 Aster Brasil-ES

São Paulo 1 x 0 Retrô-PE





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias