São Paulo inscreve o atacante André Silva para as quartas de final do Paulistão

O São Paulo pode ter um atacante estreante nas quartas de final do Campeonato Paulista, domingo, diante do Novorizontino, no MorumBis. Recém-contratado, André Silva foi inscrito na vaga de Rodrigo Nestor e pode substituir Calleri caso o argentino não se recupere dos problemas clínicos.

“O atacante André Silva foi inscrito no torneio e está à disposição do técnico Thiago Carpini para o duelo com o Novorizontino, no MorumBIS, pelas quartas de final. O recém-contratado ficou com a vaga de Nestor, que por recomendação do médico cirurgião, não vai adiantar o prazo de tratamento e seguirá em transição, aprimorando a forma física após se recuperar de cirurgia no joelho”, anunciou o clube nesta quinta-feira.

Contratado do português Vitória de Guimarães, André Silva vem treinado forte desde o dia 6 de março e espera ganhar uma oportunidade de Carpini no MorumBis. Sem esconder que seu sonho na carreira e vestir a camisa da seleção brasileira, o reforço vem chamando a atenção nos treinos no CT da Barra Funda.

André Silva assumiu a camisa 17 por superstição – disse que sempre jogará com uma camisa com o final 7 – e está perto de realizar um de seus grandes sonhos da carreira, que é de jogar no MorumBis. “Será inesquecível.”

Ambicioso, ele não apenas quer ajudar o São Paulo, como mira o título da Libertadores para cravar seu nome na história do clube. Com Luis Fabiano como inspiração no clube e Lewandowski na carreira, o atacante quer “ganhar” a torcida tricolor com muitos gols e espera começar já contra o Novorizontino.

