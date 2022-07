São Paulo inicia venda de ingressos para jogo contra o Ceará pela Copa Sul-Americana; veja valores Os preços variam de R$15 a R$150 e as vendas serão feitas somente pela internet

O São Paulo abriu as vendas de ingressos para o próximo jogo válido pela Copa Sul-Americana. O Tricolor encontra o Ceará no primeiro duelo pelas quartas de final do continental, no dia 3 de agosto, às 19h15, no estádio do Morumbi.

Os sócio-torcedores do clube já podem adquirir. As vendas para os torcedores comuns abrem no próximo sábado (23), às 18h. Os ingressos podem ser comprados somente online, pelo site spfc.totalacesso.com.

Os preços variam de R$15 até R$150. Quanto aos camarotes, as compras devem ser realizadas direto com estes.

Confira os valores para São Paulo x Ceará

ARQUIBANCADAS



Arquibancada Norte – Setor Popular (Amarela) > R$ 30 / R$ 15 ½ entrada

Arquibancada Sul (Laranja) > R$ 50 / R$ 25

Arquibancada Bitso Leste (Azul) > R$ 80 / R$ 40 ½

Arquibancada Oeste (Vermelha) > R$ 80 / R$ 40 ½

CADEIRAS SUPERIORES



Cadeira Superior Norte (Amarela) > R$ 100 / R$ 50 ½

Cadeira Superior Sul (Laranja) > R$ 100 / R$ 50 ½

Cadeira Especial Leste (Azul) > R$ 150 / R$ 75 ½

Cadeira Especial Oeste (Vermelha) > R$ 150/ R$ 75 ½

CADEIRAS TÉRREAS



Cadeira Térrea Bitso Leste (Azul) > R$ 100 / R$ 50 ½

Cadeira Térrea Oeste (Vermelha) > R$ 100 / R$ 50 ½

CAMAROTES

A compra deve ser feita direto com os camarotes

CAMAROTE DOS ÍDOLOS

A partir das 18h de 15/07 até às 19h15 de 03/08 > R$ 350

O acesso ao camarote ocorrerá pelo Portão 5-A, com abertura exclusiva antecipada a partir das 15h15.

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC

A partir das 20h de 15/07 até às 19h15 de 02/08 > R$ 300

> VENDA DE INGRESSOS PARA TORCIDA VISITANTE

Arquibancada Oeste Visitante (Vermelha) > R$ 80 / R$ 40 ½

Venda nos dias 31/07, 01/08 e 02/08 em spfc.totalacesso.com

No dia do jogo (03/08), venda na bilheteria 7 do estádio do Canindé*, das 13h às 19h15.

Pagamento em dinheiro ou cartão de débito.

*Rua Azurita, S/N

> TITULARES DE CADEIRAS CATIVAS:

Obrigatória a apresentação do cartão da Cadeira Cativa com as semestralidades pagas e da carteira de sócio.

Venda online a partir das 18h de 23/07 > R$ 80

Venda na bilheteria 1 a partir das 10h de 31/07.

