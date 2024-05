São Paulo inicia sequência em casa em busca da 1ª vitória no MorumBis pelo Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/05/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A nova missão do técnico Luis Zubeldía é fazer o São Paulo melhorar seu rendimento como mandante na temporada. Se em 2023 o time tricolor tinha sérias dificuldades para se sair bem longe de casa, o cenário é inverso neste Brasileirão. Nesta segunda-feira, às 20h, diante do Fluminense, a equipe busca sua primeira vitória no MorumBis pelo torneio nacional.

O duelo com o time das Laranjeiras será apenas o segundo compromisso são-paulino como mandante com o novo treinador. Na estreia, houve empate sem gols com o rival Palmeiras. Uma vitória também pode alçar a equipe à disputa pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro.

“Estamos bem. Não pretendo usar superlativos para definir as atuações do São Paulo até agora. Eu gosto das equipes sérias e que mantêm os pés no chão. Nos dá segurança o fato de estarmos concentrados no jogo e a capacidade de controlar a bola. Tenho um grupo que quer aprender e estamos fazendo as coisas bem”, analisou Zubeldía.

O São Paulo começa nesta segunda uma sequência de jogos na capital paulista após longo período viajando. Serão sete partidas, seis no MorumBis (diante de Fluminense, Barcelona de Guayaquil, Cruzeiro, Águia de Marabá, Talleres de Córdoba e Cuiabá) e uma na Neo Química Arena, em clássico com o Corinthians.

A capacidade ofensiva do São Paulo aumentou sob novo comando. Foram três gols em cada uma das últimas três partidas, mesmo com modificação na formação. Dadas as mais recentes atuações, fica claro que a parceria entre Calleri e Luciano voltou a funcionar. No entanto, o argentino será desfalque nas próximas partidas após sofrer uma lesão na panturrilha. Assim, André Silva deve ganhar nova oportunidade.

Outro desfalque do São Paulo é Michel Araújo. O uruguaio está suspenso. A tendência é que Galoppo, Bobadilla e Alisson formem o meio-campo do time paulista. Lucas Moura, que se recupera de lesão na coxa esquerda, talvez apareça entre os relacionados, ficando como opção no banco de reservas.

Pelo lado do Fluminense, nem mesmo a sequência invicta de três partidas restaura a confiança de que o time possa retomar o padrão de jogo que o fez campeão continental em 2023. No Brasileirão, a proximidade com a zona de rebaixamento preocupa.

A indisciplina de alguns atletas, como Alexsander, Kauã Elias, Arthur e John Kennedy, causou afastamentos e problemas para Fernando Diniz. Kennedy, um dos destaques do elenco, ficou fora por quase 20 dias e volta a ficar à disposição do treinador. Paulo Henrique Ganso está fora por suspensão.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x FLUMINENSE

SÃO PAULO – Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Alisson, Bobadilla e Galoppo; Ferreira, Luciano e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

FLUMINENSE – Fábio; Marquinhos (Guga), Felipe Melo (Antônio Carlos), Manoel e Marcelo (Diogo Barbosa); Martinelli, Lima, Alexsander e Terans; Arias e Cano (Keno). Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (Fifa-RS).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – MorumBis.