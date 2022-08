São Paulo inicia preparação para semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo

Parceria Lance & IstoÉ 22/08/2022 - 18:29 Compartilhe

O elenco do São Paulo iniciou na tarde desta segunda-feira (22) a preparação para o duelo contra o Flamengo, que acontece na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.



+ Novas descobertas arqueológicas revelam segredos do lendário rei Arthur

+ Queda súbita de duas civilizações antigas poderia ser explicada por epidemias



Após o clássico com o Santos, domingo (21), pelo Campeonato Brasileiro, os jogadores se reapresentaram nesta tarde, no CT da Barra Funda, de olho na decisiva partida contra os cariocas.

Logo depois do aquecimento, realizado na academia e posteriormente no gramado, os jogadores foram divididos em dois grupos. Enquanto uma parte fez um trabalho de ajustes táticos, a outra realizou uma atividade técnica.

Na sequência, os jogadores que atuaram na maior parte do duelo com o Santos realizaram um leve complemento regenerativo.

Com o restante do elenco, o técnico Rogério Ceni comandou ainda um treino coletivo, de 11 contra 11, utilizando quase toda a extensão do gramado e houve ainda um trabalho técnico, de cruzamento, troca de passes e finalizações para o gol.