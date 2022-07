São Paulo inicia preparação para enfrentar Athletico, e Ceni não deve ter retorno de contundidos Atletas que seguem lesionados trabalharam em separado do grupo nesta sexta-feira







Um dia após vencer o América-MG por 1 a 0 pela Copa do Brasil, o elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta sexta-feira (29) e iniciou os trabalhos visando a partida deste domingo (31), às 16h (de Brasília), contra o Athletico, em Curitiba (PR), pelo Campeonato Brasileiro.

GALERIA

+ Confira as atuações do São Paulo na vitória sobre o América-MG pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Para o duelo, que abre o returno da competição, o técnico Rogério Ceni não deverá contar com o retorno de nenhum dos atletas que desfalcaram o Tricolor no confronto ante o Coelho.

Nas atividades desta tarde, Jandrei (trauma nas costas), Patrick (edema na região posterior da coxa esquerda), Arboleda (cirurgia no tornozelo esquerdo), Caio (cirurgia no joelho direito), Reinaldo (estiramento no adutor direito) e André Anderson (dores musculares) deram sequência aos trabalhos de recuperação no Reffis.

Luan (cirurgia no adutor esquerdo) trabalhou em campo com a fisioterapia e Alisson (aprimora a forma física após entorse no joelho direito) com a preparação física.

Os jogadores que atuaram por mais tempo na quinta-feira fizeram atividades regenerativas, enquanto os demais participaram de uma atividade tática comandada por Ceni ao lado de garotos das categorias de base.

A delegação viaja para Curitiba na tarde deste sábado, após novo treino no CT. O São Paulo é o décimo colocado da competição com 26 pontos. Para este jogo, Ceni não terá jogadores suspensos.

O Tricolor vem de quatro empates seguidos pela competição – sendo os dois últimos por 3 a 3 – e a meta de Ceni é interromper a sequência para começar a somar pontos fundamentais para subir degraus na competição – por mais que internamente a prioridade seja as copas.

– Não adianta nos acomodarmos em um jogo de copa. A realidade é que o único campeonato que tem data certa para acabar e onde precisamos de pontos é o Campeonato Brasileiro. Não interessa se teremos alterações para domingo: nós temos que ter um time competitivo e temos que nos cobrar por resultado no domingo. Mesmo sendo fora de casa contra uma equipe boa, nós precisamos somar pontos. Não podemos dormir pensando: ‘Ah, ganhamos

um jogo de copa.’ Não. Não fizemos mais que a obrigação aqui, ao sairmos com vantagem de um gol. Nós temos que acordar

para o Campeonato Brasileiro. Nós temos que tentar somar mais pontos do que nós temos somado, porque 26 pontos em um

turno — vou ser sincero — é muito pouco. Abaixo de trinta, dificilmente você consegue sonhar com vaga direta para a Libertadores. Ficamos quatro pontos abaixo do mínimo que gostaríamos, que era trinta pontos. Até acho que tivemos futebol e possibilidade para somar mais que trinta pontos, mas a realidade é que eles não vieram, e temos que tentar fazer esses pontos no segundo turno – apontou o comandante são-paulino.

TABELA

> Confira classificação, jogos e simule resultados do Brasileirão-22

> Confira todos os jogos da Copa do Brasil-22

> Confira todos os jogos da Copa Sul-Americana-22

> Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!

E MAIS:

E MAIS: