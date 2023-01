São Paulo inicia conversas com Grupo City para ter Ferraresi pelo menos até o final do ano

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 12/01/2023 - 4:00 Compartilhe

O São Paulo iniciou as tratativas com o Grupo City para estender o contrato de Nahuel Ferraresi por pelo menos até o final da temporada.





A informação, dada pelo presidente Julio Casares ao portal ‘Gazeta Esportiva‘, foi confirmada por fontes da cúpula tricolor.

Na #SPFCplay, os gols na vitória do jogo-treino diante do EC São Bernardo (7 x 1).#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/YcC62ziY8F — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 11, 2023



A expectativa da diretoria é que Ferraresi ajude no processo, demonstrando publicamente sua vontade em permanecer no Morumbi, onde deve ser titular absoluto pelo menos nesta reta inicial do Campeonato Paulista.

Assim foi pelo menos nesta quarta-feira (11), quando Ferraresi atuou no time considerado titular do São Paulo na goleada por 7 a 1 sobre o EC São Bernardo, no CT da Barra Funda, no último jogo-treino realizado antes da estreia no Paulistão, às 18h30 (de Brasília) de domingo (15), no Morumbi, contra o Ituano.

Ferraresi tem contrato de empréstimo com o São Paulo até o final de junho. Conforme o L! revelou na época, o contrato do venezuelano possui duas cláusulas. Uma, permite a extensão do vínculo até o final do ano. A outra, dá prioridade de compra de seus direitos federativos ao time tricolor.

Em crise financeira, o São Paulo quer achar um meio-termo. Ou seja, descarta a compra definitiva. Mas quer contar com Ferraresi por empréstimo por mais tempo. Os planos preveem a renovação até o final do ano e assegurar sua permanência para 2024, caso o clube conquiste uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Sonhar não custa nada, afinal o próprio São Paulo sabe da dificuldade. O conglomerado árabe está próximo de definir a compra de 90% da SAF do Bahia e Ferraresi é um dos alvos para reforçar o Tricolor de Aço no segundo semestre. Por isso, a expectativa é que ele não estoure, até lá o limite de seis partidas dadas a atletas da Série A antes que possam se transferir para outros clubes do Brasileirão.

Além disso, o L! apurou que são aguardadas pelo Grupo City propostas pelo venezuelano da Europa diante da expectativa de que seu futebol cresça ainda mais neste ano. Até agora foram dez jogos de Ferraresi pelo Tricolor.





