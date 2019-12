São Paulo inaugura nova unidade do Polo de Empregabilidade Inclusiva

A segunda unidade do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) foi inaugurada nesta quarta-feira (18) no centro da capital paulista. O local oferece oportunidades de emprego e cursos de qualificação, além de dar orientações sobre avaliação médica e de perfil profissional para pessoas com deficiência. O escritório para atendimento funciona na rua Boa Vista, número 170.

É o segundo polo de inclusão de pessoas com deficiência inaugurado no estado – o primeiro está dentro do Centro de Tecnologia e Inovação (CTI), no Km 11,5 da Rodovia dos Imigrantes.

“Quando a gente fala de polo de empregabilidade para pessoas que tenham deficiência, a gente está falando em dar a ela dignidade, dar a ela oportunidade, que é um direto constitucional, um direito humanitário, um direito de vida”, disse, na inauguração de hoje, a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão.

O estado de São Paulo tem atualmente cerca de 9 milhões de pessoas com deficiência.

Segundo o governo do estado, os moradores da cidade e da região metropolitana de São Paulo devem procurar os polos localizados na Rua Boa Vista 170 e o da Imigrantes, recém-inaugurado. Já os candidatos residentes em outros municípios podem ir ao posto de atendimento ao trabalhador mais próximo de sua residência, ou se cadastrar no site do Programa Meu Emprego -Trabalho Inclusivo.