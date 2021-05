São Paulo goleia o Mirassol no Morumbi e encara o Palmeiras na final do Campeonato Paulista Tricolor conta com gols de Arboleda, Pablo, Gabriel Sara e Luciano, para vencer o Leão e afastar o fantasma de eliminações recentes. Equipe enfrenta o rival na grande decisão

O São Paulo goleou o Mirassol por 4 a 0, no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista e garantiu sua vaga na grande decisão do estadual, onde enfrentará o Palmeiras. Arboleda, Pablo, Gabriel Sara e Luciano marcaram os gols do Tricolor na partida.

Com isso, o São Paulo enfrentará o Palmeiras na final do Paulistão, ainda sem datas e horários definidos. Agora, o clube do Morumbi volta as atenções para a Libertadores, onde enfrenta o Racing, na próxima terça-feira (24), às 21h30, pela quinta rodada do Grupo E da competição continental.

Jogo começa com São Paulo buscando o ataque

O primeiro tempo iniciou agitado, com o São Paulo chegando ao setor ofensivo e tendo mais posse de bola. A primeira chegada foi aos oito minutos. Benitez cruzou da esquerda para o meio da área do Mirassol. Pablo tentou de cabeça, mas a bola passou. Gabriel Sara também se esticou, mas não alcançou.

Dois minutos depois, mais uma chegada do Tricolor. Após rápida troca de passes, Gabriel Sara ajeitou para Reinaldo chegar batendo de primeira, mas a bola subiu e foi por cima do gol de Alex Muralha. O Mirassol respondeu na sequência. Diego bateu forte, de fora da área, mas Volpi encaixou.

Mirassol cresce no jogo e assusta o São Paulo

Depois da pressão inicial, o Mirassol teve mais controle e chegou com perigo aos 15 minutos. Cássio Gabriel bateu de fora da área, e Volpi espalmou. No rebote, Reinaldo mandou para escanteio. A equipe do interior conseguia marcar bem o São Paulo e não corria grandes riscos.

Com 20 minutos, mais um lance de perigo do Mirassol. Ernandes avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. Volpi defendeu. Pouco depois, foi a vez do São Paulo responder. Benítez arriscou o chute de direita ,a área, pegou forte na bola, mas a bola passou na frente do gol de Alex Muralha e foi para fora.

Tricolor volta a pressionar e quase abre o placar

O jogo ia passando e o São Paulo demonstrava mais controle da partida. O domínio se transformou em chance aos 29 minutos. Benitez bateu escanteio bem fechado. Miranda subiu e quase mandou para o gol do Mirassol.

Aos 32, mais uma chance para o Tricolor. Sara cruzou da direita, Benitez tentou cabecear, mas foi travado. A bola sobrou para Reinaldo, que tocou na saída de Muralha. Daniel Borges tirou quase em cima da linha, salvando o Mirassol de levar o primeiro gol.

Muralha falha e São Paulo abre o placar

O São Paulo criava chances e desperdiçava. Com 40 minutos, Reinaldo subiu pela esquerda e cruzou. Igor Vinicius cabeceou para o chão, zaga tirou, e Sara tentou de bicicleta. Mais uma vez, a defesa do Mirassol afastou. Logo depois, a grande chance. Sara cruzou da esquerda, e Pablo, no meio da marcação, cabeceou sozinho, mas para fora.

No entanto, a persistência do Tricolor deu resultado. Com 44 minutos, Benítez bateu escanteio no segundo pau. Muralha saiu errado, Arboleda subiu e cabeceou. A bola tocou na trave e entrou, abrindo o placar no Morumbi. Foi o último lance antes do intervalo.

Segundo tempo começa e São Paulo marca dois gols

O começo do segundo tempo foi de um São Paulo agitado. Com isso, o segundo gol não demorou muito para acontecer. Aos quatro, Pablo foi lançado e saiu na cara de Muralha. O atacante tentou tirar do goleiro, mas finalizou errado de cavadinha. A bola, porém, bateu em Danilo Boza e foi para o gol do Mirassol.

O gol empolgou o Tricolor, que chegou ao terceiro tento com 11 minutos. Benítez bateu o escanteio, Miranda desviou no primeiro pau, e Sara completou para o gol no segundo poste, ampliando o marcador no Morumbi.

Jogo esfria no Morumbi

Com o placar encaminhado, o São Paulo diminuiu o ritmo e passou a trocar mais passes, dosando a energia. O Mirassol chegou aos 17 minutos, com Diego Gonçalves, que chutou de longe, mas mandou para fora. O tempo ia passando e o técnico Hernán Crespo substituía os jogadores mais cansados para dar fôlego novo ao time.

Com 25 minutos, o Mirassol chegou novamente. Macena foi acionado perto da área do São Paulo e bateu forte. A bola passou raspando a trave de Volpi e foi para fora, levando perigo para a meta são-paulina.

Tricolor chega ao quarto gol em grande jogada

Mesmo sem muito interesse ofensivo na partida, o São Paulo apertou na ofensividade e marcou o quarto gol, aos 28 minutos, em bom lance coletivo. Benítez acertou ótimo passe para Igor Vinícius, que foi até a linha de fundo e cruzou para Luciano. O atacante finalizou de primeira para marcar.

Pouco depois, o Tricolor teve um gol anulado. Benítez recebeu na área, girou e ajeitou para William mandar para o gol. O argentino, porém, estava impedido, portanto o lance foi anulado corretamente.

São Paulo administra o jogo até o final

Após o gol marcado e a grande vantagem no placar, o São Paulo diminuiu o ritmo e cadenciou mais a partida, trocando passes no meio-campo. O Mirassol, já entregue, tentava algumas jogadas ofensivas, mas não levava perigo ao gol de Tiago Volpi.

Fim de jogo no Morumbi e vaga garantida do São Paulo na final do Campeonato Paulista.

SÃO PAULO 4 X 0 MIRASSOL

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Data/Horário: 16 de maio de 2021 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Arbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Neto Moura, Daniel Borges (Mirassol)

Gols: 1×0 Arboleda (44’1ºT), 2×0 Pablo (04’2ºT), 3×0 Gabriel Sara (11’2ºT), 4×0 Luciano (28’2ºT)

SÃO PAULO

Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan (William, aos 24’2ºT), Liziero (Rodrigo Nestor, aos 24’2ºT), Gabriel Sara (Igor Gomes, aos 17’2ºT) e Reinaldo; Benítez (Rojas, aos 32’2ºT) e Pablo (Luciano, aos 17’2ºT). Técnico: Hernán Crespo.

MIRASSOL

Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Ernandes; Sousa, Neto Moura e Cássio Gabriel (Raphael Macena, aos 19’2ºT); Pedro Lucas (Du, aos 33’2ºT), Diego Gonçalves (Mateus Anderson, aos 27’2ºT) e Fabrício (Lucas Silva, Intervalo). Técnico: Eduardo Baptista.

