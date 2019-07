São Paulo goleia a Chapecoense, acaba com jejum e pula para quinto lugar

O São Paulo pulou sete posições na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O time goleou a Chapecoense por 4 a 0, no Morumbi, nesta segunda-feira, chegou aos 18 pontos e subiu para a quinta colocação. De quebra, a equipe encerrou o jejum de oito jogos sem ganhar. A última vitória são-paulina tinha sido há mais de dois meses, em 12 de maio, sobre o Fortaleza, antes da sequência de cinco empates e três derrotas.

Nesta segunda-feira, no jogo que encerrou a 11ª rodada, o São Paulo só foi acordar no segundo tempo. A equipe foi vaiada após o fim da etapa inicial, voltou com mudanças do intervalo e marcou três gols nos primeiros dez minutos. As mexidas do técnico Cuca foram fundamentais para o time voltar a conquistar um resultado positivo.

Na etapa inicial, apesar do 0 a 0 no placar, as equipes criaram chances. A primeira boa chegada foi da Chapecoense, quando Everaldo recebeu cruzamento sozinho e parou em Tiago Volpi. O susto acordou o São Paulo, que respondeu. Após cruzamento de Antony, Alexandre Pato ajeitou de cabeça e Hernanes finalizou também de cabeça, mas Douglas salvou a Chapecoense.

Pato, aliás, era quem mais clareava as jogadas são-paulinas. O atacante atuou praticamente como um meia e chegou a enfiar linda bola para Antony, que foi abafado pelo goleiro Tiepo. As oportunidades criadas não foram suficientes para agradar à torcida, que vaiou a equipe após o fim do primeiro tempo.

O São Paulo voltou do intervalo com duas mudanças (Everton e Toró nas vagas de Luan e Pato) e matou o jogo com três gols em dez minutos. O primeiro saiu logo aos três, quando Antony aproveitou cruzamento na medida de Everton. O meia não atuava desde 8 de junho, quando sofreu lesão muscular na coxa direita durante o jogo contra o Avaí. Ele voltou a ficar à disposição para o confronto desta segunda-feira e foi decisivo.

O segundo foi marcado aos sete, em um chutaço de fora da área de Toró. Já o terceiro aconteceu graças a erro de passe de Gum. Raniel dividiu com Douglas, saiu na cara de Tiepo e encobriu o goleiro adversário para fazer seu primeiro gol pelo São Paulo.

Em poucos minutos, as vaias se transformaram em apoio nas arquibancadas do Morumbi. Os torcedores só ficaram quietos, apreensivos, quando o VAR confirmou a anulação de gol da Chapecoense aos 20 minutos por conta de impedimento de Gum.

A torcida voltou a comemorar já nos acréscimos, aos 46. Igor Vinícius cruzou da direita, e Vitor Bueno completou de cabeça para fechar o placar no Morumbi. Mais um gol de um jogador colocado por Cuca no segundo tempo.

Goleada, a Chapecoense segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com oito pontos e tentará se reabilitar no domingo, quando receberá o Bahia na Arena Condá. Um dia antes, o Fluminense será o rival do São Paulo, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 4 X 0 CHAPECOENSE

SÃO PAULO – Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan (Everton), Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato (Toró) e Raniel (Vitor Bueno). Técnico: Cuca.

CHAPECOENSE – Tiepo; Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco (Régis); Amaral, Márcio Araújo, Camilo (Gustavo Campanharo) e Arthur Gomes; Renato Kayzer (Alan Ruschel) e Everaldo. Técnico: Ney Franco.

GOLS – Antony, aos três, Toró, aos sete, Raniel, aos dez, e Vitor Bueno, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS – Igor Vinícius (São Paulo); Alan Ruschel, Everaldo e Douglas (Chapecoense).

RENDA – R$ 842.238,00.

PÚBLICO – 35.558 torcedores.

LOCAL – Morumbi, em São Paulo (SP).