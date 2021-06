São Paulo firma acordo com Câmara de Comércio Árabe-Brasileira Cerimônia realizada no Morumbi contou ainda com o aniversariante e ídolo Cafu, embaixador da Copa do Mundo do Qatar em 2022

O São Paulo acertou uma parceria com a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, tendo como finalidade aproximar o clube de 22 países árabes. A cerimônia foi realizada nesta segunda-feira (7), no Estádio do Morumbi. O presidente do Tricolor, Julio Casares, e o presidente da Câmara Árabe, Osmar Chohfi, discursaram e firmaram o acordo entre as partes.

Outra presença ilustre no evento foi a do ídolo são-paulino Cafu, bicampeão mundial pelo Tricolor e embaixador oficial da Copa do Mundo do Qatar em 2022. Cafu, inclusive, completa 51 anos nesta segunda-feira (7).

Em discurso, o presidente do São Paulo, Julio Casares, falou sobre o objetivo do acordo. Segundo o mandatário, a parceria será importante para o clube expandir sua marca nos países árabes.

– O projeto é importante para fortalecer ainda mais a marca do São Paulo Futebol Clube no exterior. Esse acordo é estratégico e ajudará o clube a estreitar laços com 22 países árabes – afirmou Casares.

O presidente da Câmara Árabe, Osmar Chohfi, deu mais detalhes sobre a parceria com o Tricolor.

– O objetivo do acordo é contribuir para o desenvolvimento de um programa de mútua cooperação. Nós estimularemos não apenas um maior reconhecimento do São Paulo Futebol Clube pelos países árabes, como incentivaremos a criação de laços de amizade que vão muito além do futebol, como a geração de negócios entre brasileiros e os mais de 22 países que compõem a Liga Árabe – projetou Chohfi.

O evento também contou com as participações de Hamad Bin Mejren, vice-presidente do Departamento de Turismo e Marketing Comercial de Dubai (Dubai Tourism); Abdulla Al Hammadi, da EPL World Sports Media; Farida Salem, CEO e fundadora do Empower Football Academy; Tamer Mansour, Secretário Geral e CEO da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira; Gabriel Abouchar, Diretor de Relações Internacionais do São Paulo Futebol Clube; Camilla Prando, Gerente de Relações Internacionais do São Paulo FC; e Eduardo Toni, Diretor de Marketing do São Paulo FC.

