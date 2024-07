São Paulo fica perto de perder lateral-esquerdo para o futebol inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2024 - 16:09 Para compartilhar:

Peça importante no esquema do técnico Luís Zubeldía, o lateral-esquerdo Welington está próximo de trocar o São Paulo pelo Southampton, da Inglaterra. Nos últimos dias, representantes do jogador se reuniram com dirigentes do clube inglês e encaminharam um acerto por quatro temporadas. Faltam detalhes para o martelo ser batido.

Um deles é quando Welington iria para a Inglaterra. O vínculo do lateral com o São Paulo vai até dezembro e nos próximos dias pode ser assinado um pré-contrato. Mas o Southampton vai tentar a liberação imediata.

A diretoria tricolor vinha tentando renovar com Welington desde o início do ano, justamente para não perdê-lo de graça, mas não chegou a um acordo financeiro com representantes do lateral. Aos 23 anos, Welington foi revelado no São Paulo e está no profissional desde 2019. Na atual temporada, disputou 30 partidas e contribuiu com uma assistência.

Caso o jogador seja liberado imediatamente pela diretoria tricolor, Luís Zubeldía só teria o prata da casa Patryck como opção para a lateral esquerda. No entanto, o São Paulo pode fechar com o experiente Alex Sandro, que recentemente deixou a Juventus, da Itália.