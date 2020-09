São Paulo fica no empate com o Avaí/Kindermann no Brasileirão Equipe feminina do Tricolor abriu o placar aos 42 minutos do segundo tempo, mas levou gol de empate nos acréscimos e saiu de SC com apenas um ponto na mala

O São Paulo segue no meio da tabela do Campeonato Brasileiro feminino. Na tarde deste domingo, o Tricolor foi até Caçador, em Santa Catarina, e ficou no empate com o Avaí Kindermann: 1 a 1. A equipe do Morumbi abriu o placar aos 42 minutos do segundo tempo, mas sofreu o gol na sequência e não conquistou a vitória no sul do país.

Depois de ter vencido a Ponte Preta no meio da semana, por 7 a 0, o São Paulo foi empolgado enfrentar o Avaí Kindermann. Mesmo fora de casa, o Tricolor tentou jogar no campo do adversário e conseguiu algumas boas oportunidades. Mesmo assim, a equipe mandante foi superior durante a maior parte da partida.

No geral, a partida foi muito truncada no meio de campo com muita entrega das duas equipes. No fim do jogo, em uma cobrança de escanteio, a zagueira Gislaine conseguiu colocar o Tricolor em vantagem. A vitória colocaria o São Paulo na cola dos quatro primeiros colocados do Brasileirão, mas a equipe cometeu um pênalti na sequência e o Avaí Kindermann empatou.

O resultado deixa a equipe do Morumbi 14 pontos ganhos em 27 disputados, enquanto o time catarinense chega aos 17. O próximo jogo do São Paulo no Brasileirão acontece no dia 23 de setembro, contra o Audax, em Cotia.

