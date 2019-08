São Paulo festeja vitória em clássico, mas ainda evita falar em briga pelo título

A boa atuação e a vitória por 3 a 2 sobre o Santos mostraram que o São Paulo pode entrar na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Mas apesar da euforia com o grande resultado no Morumbi, os jogadores são-paulinos preferiram evitar falar em briga pela ponta da tabela.

Com o resultado deste sábado, o time ficou com oito pontos de distância do líder Santos, mas tem um jogo a menos disputado – a partida contra o Athletico-PR foi adiada. “A gente mantém a nossa humildade. Trabalhamos respeitando as equipes que estão na nossa frente e pensamos uma partida após a outra. Conquistamos os três pontos contra o líder, mas vamos trabalhar com o pezinho no chão”, disse o lateral-esquerdo Reinaldo, autor do segundo gol do time.

Alexandre Pato, artilheiro do clássico com dois gols, destacou a boa fase e a melhora evidente da equipe após a Copa América. “Time precisava jogar mais no coletivo e estamos fazendo isso. As coisas estão virando e dando certo para gente. Conseguimos uma vitória importante, fiz dois gols e conseguimos um grande resultado.”.

Desde o retorno do Brasileirão após a Copa América, o São Paulo disputou cinco jogos. Foram um empate e quatro vitórias. Além da manutenção dos bons resultados, o time de Cuca volta a ganhar um clássico após mais de um ano. O último resultado positivo contra um dos rivais havia sido em 25 de julho de 2018, quando derrotou o Corinthians por 3 a 1.