São Paulo fecha preparação para jogo ante o Vasco com treino tático no CT

Um treino tático na manhã deste sábado no CT da Barra Funda encerrou a preparação do São Paulo para a partida deste domingo contra o Vasco, que acontece neste domingo, às 16h, em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após uma longa conversa com seus comandados no centro do gramado, o técnico Cuca fechou a atividade para a imprensa e dividiu os atletas em dois grupos para ensaiar situações de jogo que podem acontecer na partida do Rio.

Suspenso para o compromisso deste domingo, o lateral Reinaldo foi o único que ficou à parte do restante do plantel são-paulino neste momento do treino. Por outro lado, o zagueiro Bruno Alves e o meia Everton treinaram normalmente e ficam à disposição do treinador.

Além de Reinaldo, continuam de fora do time e não viajam para a capital fluminense os atacantes Alexandre Pato, Toró, Pablo e Rojas e o meia Hernanes, todos ainda entregues ao departamento médico.

Quarto colocado na tabela de classificação do Brasileiro, com 30 pontos, e empatado com Flamengo e Palmeiras, o São Paulo tentará emplacar sua sexta vitória seguida na competição, em São Januário, para tentar se manter próximo ou até mesmo ultrapassar o líder Santos, em caso de tropeços dos adversários.