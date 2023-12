São Paulo fecha a temporada contra o Flamengo em busca de estrutura para 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/12/2023 - 8:00 Para compartilhar:

O São Paulo encerra sua melhor temporada nos últimos anos recebendo o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. Apesar de terminar o Campeonato Brasileiro em uma posição intermediária na tabela (é apenas o 11º colocado, com 50 pontos), o técnico Dorival Júnior acredita que o desempenho do time foi bom no campeonato e serve de estrutura para a próxima temporada.

“Vejo uma equipe estruturada, sabendo o que faz em campo, dominando a maior parte das ações. Em quase todas as partidas ao longo da competição raras foram as que em que não tivemos um domínio”, afirmou o comandante do time que apresenta aproveitamento de 45,45% e venceu somente uma partida fora de seus domínios no Brasileirão.

O São Paulo faz seu último jogo da temporada no mesmo local e contra o mesmo rival do momento de seu maior brilho em 2023. A inédita conquista da Copa do Brasil encerrou um jejum de mais de 10 anos de títulos que extrapolam os limites estaduais. O último troféu deste porte havia sido o da Copa Sul-Americana de 2012.

“(A Copa do Brasil) Foi, sim, uma conquista muito importante, principalmente para o torcedor são-paulino que esperava um momento como esse. Fico muito feliz por ter participado. Mas nós estamos pensando em algo melhor, desafiador para o ano seguinte”, disse Dorival Júnior.

Apesar de ressaltar a importância da última rodada de um campeonato no qual não almeja mais nada, o técnico do São Paulo mais uma vez citou os jogos do Brasileirão pós-título como a construção de um arcabouço para 2024.

“Fico feliz com a equipe estar produzindo, mesmo com a mudança de nomes, entrada de alguns garotos, volta de alguns que estava no departamento médico. Tem potencial, força e capacidade para aproveitar a estrutura deste ano poder fazer um campeonato um pouco diferente.”

Além de um Brasileirão melhor, existe uma grande expectativa no São Paulo pela participação na Libertadores. Tricampeão da competição, o time do Morumbi esteve ausente das duas últimas edições.

Considerado uma peça importante para o bom desempenho na Libertadores, o meia-atacante Lucas, cujo contrato termina no fim do ano, é dúvida para enfrentar o Flamengo. Ele sofreu um trauma no tornozelo direito, mas exames revelaram que não é uma lesão grave. O lateral-direito Rafinha, com uma lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda, deve ser desfalque para Dorival Júnior e pode ser substituído por Nathan.

Já o Flamengo, terceiro colocado no Brasileiro, com 66 pontos, depende apenas de seu desempenho para garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Uma vitória no Morumbi assegura a participação no principal interclubes do continente.

Se empatar com o São Paulo, vai precisar torcer para que Botafogo ou Grêmio não vençam. Em caso de derrota, o Flamengo precisa que o Grêmio perca do Fluminense e que o Botafogo não supere o Internacional.

O técnico Tite deve fazer duas mudanças em relação ao time que derrotou o Cuiabá, no domingo. Ayrton Lucas e Pablo entram nos lugares de Filipe Luís e Léo Pereira (suspenso).

A torcida do Flamengo chegou a cogitar a possibilidade de título, que ainda existe, mas é remotíssima. O Palmeiras tem 69 pontos contra 66 de Atlético-MG e Flamengo. Além disso, o time de Abel Ferreira leva enorme vantagem no saldo de gols: 31 contra 23 dos mineiros e 15 do Flamengo. Tite comentou que havia o sonho e o real. O sonho seria a conquista do título e o real seria a conquista da vaga para a fase de grupos da Libertadores.

