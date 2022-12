São Paulo fecha 1ª parte da pré-temporada e terá trabalhos caseiros no recesso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/12/2022 - 21:02 Compartilhe

A primeira parte da pré-temporada do São Paulo chegou ao fim nesta sexta-feira. Por causa das festividades de fim de ano, os jogadores foram liberados até o dia 2 de janeiro. Mas, para que todo o trabalho não tenha sido em vão, o elenco terá de cumprir uma rotina caseira de preparação física.





O elenco foi liberado sob a responsabilidade de evitar exageros nas festas e terá de cumprir uma tabela de exercícios físicos estabelecida por Rogério Ceni em parceria com a comissão técnica e os departamentos físicos e fisiológicos. O treinador quer receber os jogadores “no peso”.

Foram 12 sessões de treinamento em 10 dias de atividades, que começou com exames cardiológicos e com um oftalmologista e que fechou nesta sexta-feira em mais uma sessão técnica na qual Rogério Ceni aprimorou a ponteira do time.

O treinador não gostou nada do tento de gols que o time perdeu na reta final do Brasileirão e botou todo mundo para cumprir metas de acertar alvos. Os jogadores até em traves em miniatura foram obrigados a finalizar. Preciso com os gols, o ex-goleiro mostrou como o time tinha de fazer





NOVO CAMISA 10

Com a saída de Nikão, emprestado ao Cruzeiro, a camisa 10 na próxima temporada será representada pelo atacante Luciano. “Combinou demais. Espero que seja o início de uma história linda com a camisa 10”, afirmou o jogador, que fez questão de beijar o escudo da nova camisa recebida após o último treino de 2022.

