São Paulo faz treino tático e ajusta bola parada antes do clássico com Palmeiras

O São Paulo realizou neste domingo seu último treino antes do confronto decisivo com o Palmeiras, nesta segunda-feira, às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. A equipe comandada por Luis Zubeldía fez os ajustes finais e ensaiou a provável formação titular para o clássico.

A atividade começou com os preparadores físicos conduzindo o tradicional aquecimento. Em seguida, os jogadores participaram de uma dinâmica voltada para fundamentos técnicos, com foco no aprimoramento de passes, finalizações e movimentação sem a bola.

O principal trabalho do dia foi um treinamento tático de 11 contra 11 em campo completo. Durante a atividade, Zubeldía aproveitou para testar a equipe titular e ajustar detalhes da estratégia para enfrentar o rival alviverde. A comissão técnica também orientou diferentes situações de bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva.

Uma boa notícia para o São Paulo é o retorno do zagueiro Ruan e do volante Luiz Gustavo. Ambos estavam no departamento médico, mas treinaram normalmente e devem estar à disposição para o clássico. A presença dos dois aumenta as opções do treinador para a montagem do time.

Por outro lado, Pablo Maia segue como desfalque certo. O volante passou por uma cirurgia no tornozelo direito e ainda se recupera, sem previsão de retorno imediato.

Com os ajustes finais concluídos, o São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Lucas e Calleri. O time busca a vitória para avançar à final do Campeonato Paulista e seguir na briga pelo título estadual.