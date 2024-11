São Paulo faz trabalho tática para tentar melhorar desempenho como visitante no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/11/2024 - 14:55 Para compartilhar:

O São Paulo realizou neste domingo mais um treino preparatório visando a partida com o Bahia, nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista precisa melhorar seu desempenho como visitante para garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O time paulista tem a sétima melhor campanha como visitante, com quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas, um aproveitamento de 35,6%. Um novo triunfo fora de casa pode deixá-lo bem próximo do seu principal objetivo na competição, ainda mais por se tratar de um adversário direto na luta pelo G-6.

Em Salvador, o São Paulo leva desvantagem contra o Bahia, apesar de ter vencido o último compromisso por 1 a 0, no ano passado. Eles se enfrentaram em 27 oportunidades com o time baiano como mandante, com 12 triunfos, oito empates e apenas sete vitórias da equipe paulista.

Neste domingo, após o aquecimento, o técnico Luis Zubeldía dedicou toda a atividade a um trabalho tático de 11 contra 11. No gramado ao lado, um outro grupo de atletas fazia um jogo em espaço reduzido. Na parte final do treino, alguns jogadores ainda repetiram finalizações.

Para a partida, o São Paulo terá força máxima, incluindo o lateral Patryck e o volante Bobadilla, que participaram normalmente das últimas atividades do elenco. Eles devem ficar à disposição no banco de reservas.

O São Paulo é o sexto colocado do Brasileirão, com 51 pontos, atrás de Botafogo (64), Palmeiras (61), Fortaleza (60), Flamengo (55) e Internacional (53).