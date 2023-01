São Paulo estreia com elenco oxigenado e disposto a esquecer final traumática

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/01/2023 - 7:00 Compartilhe

O São Paulo começa o Campeonato Paulista 2023 disposto a apagar a traumática goleada sofrida para o Palmeiras na final da edição passada que lhe impediu de erguer o troféu duas vezes seguidas. O primeiro desafio da temporada é neste domingo, às 18h30, contra o Ituano, no Morumbi.





Vice do Estadual e da Sul-Americana em 2022, o São Paulo enxugou a folha salarial e rejuvenesceu seu elenco a pedido de Rogério Ceni, que ficou no cargo para, enfim, ser campeão como técnico pelo clube com o qual foi tantas vezes campeão como jogador.

O Paulistão 2023 será para o finalista das duas últimas edições um torneio importante para dar a dimensão da qualidade do elenco, bastante modificado. Foram 12 saídas, a maioria de veteranos, como Reinaldo (Grêmio), Patrick (Atlético-MG) e Miranda (aposentado) e seis reforços.

Ceni aprovou a estratégia de investir em nomes menos badalados e elogiou o desempenho do elenco nos treinamentos. “Vieram jogadores não tão consagrados, de equipes menores, como é o caso do Wellington Rato. São riscos que corremos para ajudar o clube a diminuir as despesas”, disse o treinador.





Segundo Ceni, as saídas tiveram um impacto de R$ 45 milhões nas despesas anuais do clube e a folha anual de 2023 será de R$ 20 e 25 milhões menor em comparação com a temporada passada. “Estamos trabalhando no dia a dia, feliz, em um ambiente leve. Isso é bom de ver”, resumiu o técnico, feliz com a “coerência financeira” aplicada pela diretoria.

A prioridade da diretoria, ao ouvir Ceni, foi buscar atacantes rápidos que jogam pelos lados, casos de Pedrinho e Marcos Paulo. Também chegaram o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o volante Jhegson Méndez e o meia-atacante Wellington Rato.

Continua passando pelos pés de Calleri a esperança de títulos no Morumbi. O centroavante argentino inicia mais um ano cercado de boas expectativas depois da temporada positiva que fez em 2022, a despeito de não ter conduzido a equipe a conquistas. O São Paulo está no Grupo B do torneio, junto de Guarani, Mirassol e Água Santa. O Ituano integra o Grupo C, que também tem Corinthians, Ferroviária e São Bento.

