‘São Paulo está saindo da zona de conforto’, diz atacante André Silva

Autor do primeiro gol do São Paulo na vitória sobre o Red Bull Bragantino, o atacante André Silva celebrou o triunfo e a boa sequência de jogos que a equipe vem apresentando no Brasileirão. Na avaliação do jogador, as quatro vitórias consecutivas são resultado de uma nova postura do time em campo.

“Quero destacar a entrega dos meus companheiros em campo. A gente vem plantando coisa boas, sempre com o pezinho no chão. Sabemos da qualidade que nós temos. Mas no futebol a gente precisa jogar, precisamos correr e sair da zona de conforto. E é isso que temos feito”, disse o atleta, em entrevista ao canal Première.

Com a boa série de jogos, o São Paulo entrou no G-4 na noite deste sábado, após a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino. São apenas quatro pontos de diferença para o líder Flamengo. O crescimento perto do fim do primeiro turno já faz a torcida sonhar grande no Brasileirão.

Questionado sobre as chances de brigar pelo título, André Silva manteve a cautela. “O Brasileirão é um campeonato que exige muita atenção, é muito disputado e aguerrido. Nós vamos pensar jogo a jogo. Sabemos que os próximos jogos são difíceis, fora ou dentro de casa. Vamos jogo a jogo que a gente sabe que podemos conquistar alguma coisa”, declarou.

O mesmo discurso foi adotado por Carlos Gruezo, auxiliar técnico que comandou o São Paulo neste sábado, em razão da suspensão do técnico Luis Zubeldía. “É muito importante que o São Paulo tenha essa sequência de bons resultados, mas sabemos que o campeonato vai longe. Então nós vamos passo a passo, jogo a jogo. Somos todos conscientes que somar pontos é importante, e vamos pensar no futuro com, com o Brasileirão e as Copas do Brasil e Libertadores.”