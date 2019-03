São Paulo espera contar com o Morumbi para o mata-mata do Paulistão

O São Paulo anunciou nesta terça-feira que está trabalhando para permitir que o Morumbi receba partidas de futebol depois do clássico com o Palmeiras, no sábado, que será disputado no Pacaembu por causa do alagamento provocado em decorrência das chuvas no dia 2 e dia 9, que causaram danos no estádio e no clube social.

“Em relação ao estádio do Morumbi, o São Paulo já iniciou a reconstrução dos vestiários e trabalha com a previsão de voltar a receber partidas após o jogo contra o Palmeiras, que acontecerá no próximo sábado, no Pacaembu”, afirmou o clube em um comunicado divulgado no site oficial.

Após o clássico de sábado, o São Paulo enfrenta o São Caetano, fora de casa, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Depois, em caso de classificação, o time vai enfrentar Ituano ou Oeste em duas partidas pelas quartas de final.

Se ficar em primeiro no Grupo D, o tricolor vai jogar no Morumbi somente no fim de semana do dia 31. Se ficar na segunda posição, a partida como mandante será uma semana antes, em 24 de março. Por isso, a expectativa da diretoria é que consiga deixar o campo em condições para ajudar a equipe na fase de mata-mata do Paulistão.

Nesta terça, o clube recebeu a visita do Prefeito Regional do Butantã, Paulo Vitor Sapienza, para vistoria no complexo social e no estádio do Morumbi. E na quinta-feira, os dirigentes tricolores serão recebidos em reunião institucional na Prefeitura de São Paulo, para falar do impacto das enchentes na região e pensar em possíveis soluções para o problema.