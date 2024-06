São Paulo esbarra no goleiro e empata sem gols com o Internacional em Criciúma

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/06/2024 - 22:17 Para compartilhar:

Próximos na tabela de classificação do Brasileirão, Internacional e São Paulo irritaram seus torcedores nesta quinta-feira. Gaúchos e paulistas fizeram um jogo sonolento e empataram sem gols no Heriberto Hülse, em Criciúma, casa temporária do time colorado, que só deve voltar em julho ao Beira-Rio, devastado pelas enchentes em Porto Alegre.

Há quase dois meses no comando do São Paulo, o argentino Luis Zubeldía vive um conto de fadas e viu sua sequência invicta aumentar para 11 jogos com o empate desta quinta, mas enxerga também alguns problemas na equipe, que foi inócua ofensivamente diante do Inter no primeiro tempo. Foram poucos os lances criativos de ambos os times, muito travados em campo.

Os primeiros 45 minutos foram os piores da partida. Tanto São Paulo quanto Inter pouco criaram. Os gaúchos, que perderam Alan Patrick, machucado, aos dois minutos, tiveram maior volume de jogo, ficaram mais com a bola e ensaiaram um domínio, mas não incomodaram o goleiro Jandrei. O mesmo ocorreu com o time paulista, que fez suas tentativas em contra-ataque. Foram mais amarelos na partida – nove – do que chances de perigo.

A pasmaceira se repetiu até os primeiros minutos do segundo tempo, quando o São Paulo acordou. A equipe de Zubeldía foi às redes com Calleri, de cabeça. Um dos mais interessados em campo, o argentino saiu comemorando, mas se frustrou depois que o bandeirinha assinalou sua posição de impedimento, ratificada pelo VAR.

Escolhidos por Zubeldia para deixar o banco, Galoppo, Ferreira e Erick melhoraram o São Paulo, que passou a ser mais contundente no ataque, e ajudaram Lucas. O meia-atacante teve duas oportunidade para definir a partida, mas foi impedido por Fabrício. O goleiro do Inter fez suas defesas impressionantes em finalização e, depois, cabeceio do atleta são-paulino.

Melhor em campo, o experiente goleiro de 38 anos segurou o empate em Criciúma e impediu que o São Paulo encostasse no Flamengo, líder do Brasileirão. O time paulista tem 14 pontos e pode deixar o G-4. O Inter soma 11 pontos e perdeu a oportunidade de encostar nos líderes do campeonato. Mas os gaúchos ainda têm dois jogos a menos.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 0 SÃO PAULO

INTERNACIONAL – Fabrício; Bustos (Igor Gomes), Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Gustavo Prado) e Aránguiz (Bruno Gomes); Alan Patrick (Hyoran), Wesley e Lucca (Wanderson). Técnico: Eduardo Coudet.

SÃO PAULO – Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo (Galoppo), Alisson e Rodrigo Nestor (Ferreira); Lucas (André Silva), Luciano (Erick) e Calleri (Juan). Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO – Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS – Fernando, Vitão, Bustos, Aránguiz e Bruno Gomes (Internacional) e Luiz Gustavo, Calleri, Galoppo e Ferreira (São Paulo).

PÚBLICO E RENDA – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).