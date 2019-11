São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

Diversas regiões da cidade de São Paulo entraram em estado de atenção para alagamentos por causa das fortes chuvas que atingem a capital na tarde de (22). Estão em estado de atenção as zonas sul, sudeste, leste e a Marginal Pinheiros. Houve queda de granizo em Aricanduva e no Tatuapé, na zona leste; no Morumbi e em Interlagos, na zona sul. Também foram registradas quedas de dezenas de árvores pela cidade.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) identificou dois pontos de alagamento intransitáveis na cidade neste momento: um na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Octavio Frias de Oliveira, na zona oeste; e outro na Avenida Jacu Pessego, em Itaquera, zona leste de São Paulo.

Segundo previsão dos meteorologistas da CGE, as próximas horas seguem sem previsão de chuvas fortes. Para o final de semana, a previsão é de tempo instável e chuvoso no leste paulista por causa de áreas de instabilidade e pela passagem de uma frente fria por São Paulo.