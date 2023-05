São Paulo encontra Inter no Morumbi em duelo para ajustar ataques após tropeços

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2023 - 6:30 Compartilhe

São Paulo e Internacional decepcionaram seus torcedores nos compromissos do meio de semana pelos torneios continentais. Na Sul-Americana, a equipe tricolor não saiu do zero em visita ao Deportes Tolima, na Colômbia. Pela Libertadores, o time colorado teve a vitória nas mãos, mas permitiu reação do Nacional de Montevidéu e saiu de campo com o empate. Neste domingo, o Morumbi será palco de um duelo cujo foco é colocar as equipes de volta aos trilhos.

Após trocar Rogério Ceni por Dorival Junior, o São Paulo consegui obter bons resultados que vieram desacompanhados de desempenho. As vitórias sobre América-MG e Ituano expuseram dificuldades, mas, aos olhos dos torcedores, deram um importante sinal de alívio. Após o tropeço em Ibagué, o objetivo é recuperar a eficácia. Uma das soluções que se apresenta é o retorno de Jonathan Calleri. O argentino está curado da dengue e deve reforças o ataque.

“Estou satisfeito com aquilo que estou vendo, não tenho dúvidas que, se mantivermos o que estamos fazendo, em breve a equipe vai atuar de maneira mais natural e, principalmente, as finalizações vão melhorar significativamente”, comentou Dorival, que viu a equipe criar, mas pecar na qualidade da conclusão das jogadas. Diante do Coritiba, foram 23 finalizações, seis na direção do gol e uma bola na rede. Contra o Tolima, o time chutou 12 vezes, mas apenas uma provocou ação do goleiro.

Não faltam, porém, problemas para Dorival escalar a equipe. Chamado de “Pep Guardiola brasileiro” pela imprensa colombiana, o treinador tentará fazer valer o apelido para construir o time sem Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), David (trauma no joelho direito) e Erison (transição após estiramento em fibrose da coxa esquerda).

“A mudança recente do comando técnico demanda um pouco de tempo para que se ajuste algumas coisas que um novo treinador, naturalmente, deve solicitar. É normal que a gente ainda busque melhores condições, mas o time vem melhorando, ganhando corpo. Mas tudo vai acontecer com mais trabalho, treinamentos e partidas”, explicou Dorival Junior.

INTER

Se para o São Paulo, está no horizonte a resolução dos problemas no ataque, pelo lado do Internacional a dor de cabeça está apenas começando. O centroavante Alemão sofreu uma lesão muscular na coxa direita no último compromisso e está fora do jogo deste domingo. Sem o titular, Mano Menezes deve escalar Luiz Adriano. Outra opção é Lucca. Juntos, os três centroavantes colorados só anotaram cinco gols no ano.

O meia Johnny ainda é dúvida, enquanto Aránguiz, Jean Dias e Gabriel não viajarão para a capital paulista. Outra indefinição se dá sobre o gol. Keiller e John, ex-Santos, brigam pela titularidade. O primeiro tem sido questionado pela torcida após recorrentes falhas e deve abrir espaço para o concorrente no Morumbi.

