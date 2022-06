São Paulo encerra preparação para enfrentar o América-MG; veja provável escalação Moreira e Gabriel Neves trabalharam com bola neste sábado (11). Gabriel Sara, Nikão, Talles Costa e Alisson deram sequência à recuperação de suas lesões

São Paulo encerrou sua preparação para enfrentar o América-MG na manhã deste sábado (11). A partida será válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.





O técnico Rogério Ceni comandou atividades técnicas e um trabalho de ataque contra defesa. O colombiano Andrés Colorado esteve presente durante todo treinamento. O jogador se recupera de uma lesão no reto femoral direito.

Já Moreira, que não enfrentou o Coritiba na última partida do Tricolor paulista devido a um entorse no tornozelo esquerdo, treinou com bola junto a Gabriel Neves, que vem de dores na panturrilha esquerda.

Gabriel Sara, Nikão, Talles Costa e Alisson deram sequência à recuperação de suas lesões.

São Paulo e América-MG se enfrentam neste domingo (12), às 16h, no estádio do Morumbi, em partida que será válida pelo Campeonato Brasileiro.

Veja provável escalação do São Paulo:

​Jandrei; Diego, Miranda, Léo; Rafinha e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Luan; Luciano e Calleri.

