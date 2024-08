São Paulo encara Vitória para se recuperar no Brasileiro após classificação na Libertadores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Em sintonia com a torcida e as ideias de jogo de Luis Zubeldía, o São Paulo enfrenta o Vitória às 18h30 deste domingo, no MorumBis, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da classificação às quartas de final da Libertadores com uma vitória segura por 2 a 0 sobre o Nacional, o time tricolor tenta se recuperar na competição na qual teve como último resultado uma derrota por 2 a 1 em clássico com o Palmeiras.

Os são-paulinos estão com 38 pontos na classificação e brigam para escalar posições dentro do G-6, ainda com a possibilidade de sonhar com o título. No momento, contudo, o foco é conseguir, nas próximas rodadas, assegurar presença no G-4.

Embora as quartas da Libertadores estejam previstas apenas para a semana do dia 18 de setembro, a maratona de jogos continua e impede atenção total ao Brasileirão. Na quarta-feira, os comandados de Zubeldía já têm outro duelo de mata-mata, contra o Atlético-MG, pelas quartas da Copa do Brasil, no MorumBis.

Serão, portanto, três jogos seguidos como mandante, em um momento de grande sinergia entre jogadores e torcida. A festa realizada pelos torcedores antes, durante e depois do jogo com o Nacional deu o tom da grande exibição feita pela equipe.

Zubeldía não pode repetir a escalação utilizada na quinta-feira porque Luciano e Rodrigo Nestor, expulsos no Choque-Rei, não estão disponíveis. Também é possível que poupe alguns jogadoresem razão da partida contra o Atlético-MG

“Meu objetivo é ganhar. Encontrei uma equipe que consideramos que pode ter a melhor representação dentro do contexto para domingo, com a lucidez que temos de ter com e sem a bola. Para saber que os três pontos de domingo são importantes, porque é ter o melhor possível e estar o mais acima possível”, comentou o argentino após vencer o Nacional.

O Vitória vem para o jogo sem vencer há duas partidas, depois de perder por 2 a 0 o clássico com o Bahia e empatar por 2 a 2 com o Cruzeiro. Diferentemente do São Paulo, a equipe rubro-negra não disputa nenhuma Copa, portanto teve o meio da semana livre para treinamentos está mais descansada.

A briga do time comandado por Thiago Carpini, que tem 22 pontos, é na parte de baixo da tabela. Em caso de derrota, ou mesmo empate, pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento, dependendo dos resultados de Corinthians e Fluminense, integrantes do Z4 com 22 e 21 pontos, respectivamente.

SÃO PAULO X VITÓRIA

SÃO PAULO – Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo (Marcos Antônio), Bobadilla e Lucas Moura (Galoppo); Wellington Rato, Calleri (André Silva) e Erick. Técnico: Luís Zubeldía.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Edu (Bruno Uvini), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Ricardo Ryller e Filipe Machado; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – MorumBis, em São Paulo (SP).