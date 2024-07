São Paulo encara Goiás com força máxima para evitar ‘zebra’ na Copa do Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 4:30 Para compartilhar:

Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo recebe o Goiás nesta terça-feira, às 20h (horário de Brasília), no MorumBis, pelo confronto de ida das oitavas de final do torneio. Depois de descansar alguns de seus principais jogadores no domingo, na derrota fora de casa por 1 a 0 para o Fortaleza, pelo Brasileirão, o tricolor paulista deve ser escalado com força máxima pelo técnico Luis Zubeldía para evitar qualquer chance de zebra.

Ausente por suspensão diante do Fortaleza, o meio-campista Lucas Moura retorna ao time titular nesta terça-feira. O camisa 7 foi destaque no empate por 2 a 2 com o Botafogo na última quarta, com um gol e uma assistência. Ele vinha de uma sequência de nove jogos e estava sobrecarregado fisicamente, mas a comissão técnica esperava ter contado com o jogador contra os cearenses se não fosse o terceiro cartão amarelo.

Ferreira e Luciano também devem figurar entre os 11 iniciais diante do Goiás. Ambos os atacantes começaram no banco e jogaram cerca de 30 minutos no domingo, uma estratégia de Luis Zubeldía para evitar o desgaste causado pelo acúmulo de jogos da dupla. Arboleda, que não saiu da reserva no fim de semana, também deve ganhar novamente uma vaga entre os titulares.

“Em algum momento eles têm que descansar, o importante é competir e competir bem”, comentou Zubeldía em coletiva após a derrota para o Fortaleza. “O time está mantendo um estilo de jogo, uma forma. Eu vejo que a equipe vem jogando bem.”

O confronto com o Goiás pode marcar a estreia de Marcos Antônio com a camisa são-paulina. Contratado por empréstimo de um ano junto à Lazio, da Itália, o meia de 24 anos teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira e está livre para jogar.

A diretoria intensificou a negociação com os italianos pela contratação de Marcos Antônio após Alisson ser descartado para o restante da temporada por causa de uma grave lesão. O clube paulista precisou vencer a concorrência do endinheirado Flamengo para assinar com o meia, que deve iniciar no banco de reservas contra o Goiás.

Azarão no confronto, o time goiano faz campanha de altos e baixos na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Márcio Zanardi, ex-São Bernardo, está na 9ª colocação, com 25 pontos, quatro a menos do que o América-MG, com 29, primeiro time do G-4, e faltando uma partida a cumprir na tabela. O Goiás venceu apenas duas partidas nos últimos nove jogos que disputou.

São Paulo e Goiás se enfrentaram 54 vezes na história, com 26 vitórias do time paulista contra 14 dos goianos, além de 14 empates. O time do Morumbi nunca perdeu para a equipe esmeraldina na Copa do Brasil, com 3 vitórias e 3 empates.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X GOIAS

SÃO PAULO – Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla, Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

GOIÁS – Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz e Messias; Diego (Douglas Borel), Marcão, Nathan Melo, Régis e Sander; Welliton (Paulo Baya) e Edu. Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – MorumBis, em São Paulo (SP).