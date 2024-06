São Paulo encara Bahia, de Ceni, em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2024 - 5:00 Para compartilhar:

O São Paulo recebe o Bahia, neste domingo, às 16h, no MorumBIS, pela 13ª rodada do Brasileirão. A equipe voltou a vencer diante do Criciúma, após quatro jogos, e tenta emendar a segunda vitória consecutiva. Do outro lado, o time treinado por Rogério Ceni chega com moral após ter encostado no líder Flamengo na última rodada.

A partida colocará a prova a recuperação da equipe são-paulina, já que o Criciúma, adversário da última partida, não apresentou grandes dificuldades. O próprio gol do time visitante aconteceu após falha na cobrança do tiro de meta de Jandrei. O goleiro, aliás, apresentou inseguranças no jogo com os pés, quando exigido. Ele saiu vaiado pela torcida, mas deve continuar na meta do time tricolor, conforme o técnico Luis Zubeldía.

“Jogar em uma equipe grande é sempre poder ter uma polêmica. Jandrei é um goleiro de experiência. Reconheço que tem uma trajetória importante. Uma crítica faz parte do jogo, temos que acertá-la e fazer melhor”, avaliou. Jandrei tem sido a opção da comissão técnica já que Rafael está com o grupo da seleção brasileira que disputa a Copa América.

O meia Alisson, ainda na quinta-feira, reiterou a importância de voltar a vencer, acima da falha do companheiro. “Quando a gente está vencendo, e foram 13 sem perder, vamos comemorar. Quando perde, vamos discutir, mas pelo bem da equipe. É uma família aqui dentro, todos brigando pela camisa do São Paulo.”

Para a partida contra o Bahia, o time não terá o treinador, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, na última rodada. Ele já havia sido advertido nos jogos contra Cruzeiro e Internacional. À beira do campo, estará o auxiliar Maximiliano Cuberas, integrante da comissão técnica do argentino.

O treinador precisava da vitória após rumores de racha entre ele e alguns integrantes do elenco são-paulino. Depois do confronto contra o Criciúma, ele respondeu sobre o boato. “Nenhum problema (com os jogadores). Eu venho de dois processos bastante longos, três anos e meio no Lanús, quase dois anos na LDU. Imagine as diferentes situações pelas quais passamos. Eu creio que quando um não ganha duas ou três partidas, tem de se observar essa situação de uma maneira. E quando consegue somar dois pontos em quatro partidas, tem de saber observar, também. De outra maneira, mas tem de saber observar.”

Com 18 pontos na tabela, a equipe pode subir da sétima para a quinta posição com uma vitória e dependendo de resultados paralelos. Além de colar o time no G-4, isso faria com que o São Paulo pudesse sonhar em disputar o título brasileiro. A postura, contudo, é de manter o pé no chão. “O Bahia é uma equipe que tem um modelo de jogo, e os resultados que está obtendo tem a ver com o trabalho do Rogério, com a qualidade dos jogadores que estão incorporados. Assim, vai ser uma linda partida, uma linda mostra para nós também, e para ver se continuamos escalando as posições da tabela”, projetou Zubeldía.

O São Paulo reencontra um dos maiores ídolos da história do clube. Rogério Ceni comanda o Bahia, que chega em alta para o confronto. O clube venceu o Vasco na última rodada e igualou em pontos o líder Flamengo. Ambos têm 24. O ex-goleiro mantém os pés no chão, mas admite que é forte o “desejo de vencer” e defende que o torcedor “sonhe com tudo que quiser”.

“Temos que ter objetivo, ter foco. A partir do momento que a gente se concentra. A soberba precede o fracasso. (Temos) jogadores maduros, experientes, que têm desejo de vencer. Esse time não passa essa bola em pé por acaso. Tivemos dois jogos que nenhum dos jogadores tomou cartão amarelo”, avalia o treinador.

O desafio é manter, no MorumBIS, a sequência positiva. O time baiano tem um aproveitamento ruim fora de casa. Neste Brasileirão, foi apenas uma vitória em seis jogos longe da Fonte Nova, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X BAHIA

SÃO PAULO – Jandrei; Igor Vinícus, Arboleda e Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Maximiliano Cuberas (auxiliar).

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre; Everton Ribeiro, Cauly e Jean Lucas; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – MorumBIS, em São Paulo (SP).