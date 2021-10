São Paulo empata com o Athletico-PR na ida das quartas de final do Brasileiro sub-20 Tricolor abre o placar com Juan, mas golaço de cobertura de Rômulo Cardoso deixa o jogo empatado. Volta será no dia 25, próxima segunda-feira, às 15h, em Cotia

O São Paulo empatou com o Athletico-PR por 1 a 1 na última segunda-feira, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20, no Paraná. Juan abriu o placar para a o Tricolor e Rômulo Cardoso, com um golaço de cobertura deixou tudo igual.

O embate inicial entre São Paulo e Athletico foi definido com um gol em cada etapa. O primeiro a marcar foi o time de Alex, com Juan balançando as redes aos 37 minutos. Após erro na saída de bola do Furacão, Juan, camisa 9 do São Paulo, arrancou e finalizou rasteiro. A bola ainda tocou no goleiro Léo Linck, mas entrou.

Na volta do intervalo, o Athletico tratou de empatar logo no primeiro minuto. João Pedro deu belo passe para Rômulo, que recebeu na frente e tocou por cobertura, marcando um golaço. Nos acréscimos, o lateral-esquerdo Patryck, do São Paulo, e o atacante Vitor do Carmo foram expulsos.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

O confronto de volta ocorre na próxima segunda-feira (25), às 16h (de Brasília), no Estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia. Quem vencer, estará classificado. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. O classificado terá pela frente o vencedor de Vasco e Flamengo.

