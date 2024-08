AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/08/2024 - 20:58 Para compartilhar:

O São Paulo empatou com o Nacional do Uruguai em 0 a 0 nesta quinta-feira (15), no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores-2024.

A partida de volta será disputada na próxima quinta, no Morumbi, em São Paulo.

