São Paulo empata com Ceará na reestreia de Rogério Ceni

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Ceará, na noite desta quinta-feira (14) no estádio do Morumbi, na partida que marcou a reestreia do técnico Rogério Ceni pelo Tricolor.

Um pra cada lado! Pontos e gols. Fabinho e Calleri marcaram os gols… pic.twitter.com/7Jx1zOu6bY — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) October 15, 2021

Com o resultado na partida que encerrou a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ficou na 13ª posição com 31 pontos. Já o Vozão é o 14º, com 30.

Sob o comando de Ceni, o Tricolor mostrou mais vontade desde o início, criando a primeira oportunidade clara com Igor Gomes no primeiro minuto. O tempo foi passando, e o São Paulo desperdiçando chances.

E, como diz o ditado, quem não faz leva. Aos 22 minutos o volante Fabinho aproveitou sobra de bola na entrada da área e pegou forte, de primeira, para marcar um belo gol para o Ceará.

Com a desvantagem no marcador, o time do Morumbi continuou pressionando em busca do gol, mas pecava demais nas finalizações. Assim, o empate veio apenas após o intervalo, aos 6 minutos, quando Luiz Otávio errou no corte da bola, que fico com Calleri, que bateu duas vezes para vencer o goleiro Richard. As oportunidades continuaram aparecendo de lado a lado, mas as duas equipes falharam nas finalizações, o que manteve o empate até o minuto final.

O São Paulo volta a jogar pelo Brasileiro na próxima segunda (18), quando faz clássico com o Corinthians. Um dia antes o Ceará recebe o Bragantino no Castelão.

Vitória na Arena Pantanal

Na outra partida do Brasileiro desta quarta o Cuiabá superou o Sport por 1 a 0, na Arena Pantanal, graças a gol de Elton, em cobrança de pênalti.

Embalado pela torcida que incentivou do início ao fim, o Cuiabá venceu o Sport por 1 a 0 e voltou a ficar entre os 10 primeiros do @brasileirao!!! O gol foi marcado por Elton, em cobrança de pênalti! O Dourado volta a jogar no domingo, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/0vZy3JDsnX — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) October 14, 2021





Com o triunfo o Dourado sobe para a 9ª posição com 34 pontos. Já a equipe pernambucana fecha a rodada na 18ª posição com 26 pontos. O Cuiabá volta a jogar pela competição no domingo (17), quando visita o Flamengo. No mesmo dia o Sport recebe o Santos.

